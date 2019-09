"It: Chapter 2": las adaptaciones a novelas de Stephen King que se vienen

"It: Chapter 2" es el segundo estreno basado en un trabajo de Stephen King en 2019, pero no será el último. En los próximos meses llegan "In the Tall Grass" de Vicenzo Natali para Netflix y la esperada secuela de "The Shinning", "Doctor Sleep", del director Mike Flanagan.

Y es que el prolífico autor ha tenido durante décadas un dominio casi absoluto del género del terror. Muestra de ello es que además de la películas ya mencionadas, también están en producción filmes basados en sus novelas "Salem's Lot", "The Girl Who Loved Tom Gordon", "From a Buick 8" y "The Long Walk", este último libro publicado bajo su pseudónimo Richard Bachman. Planes para adaptar el relato "Rest Stop" también han sido anunciados por Legendary a inicios del año, pero todavía no hay mucha información sobre este proyecto.

Mientras tanto en lo televisivo también se están desarrollado más trabajos basados en la obra de King. La tercera temporada de "Mr. Mercedes" se estrenará este 10 de setiembre, mientras que la segunda temporada "Castle Rock" sale el 23 de octubre.

Además al menos tres series basadas en novelas de Stephen King saldrán en 2020: "Lisey's Story" para Apple TV+, "The Outsider" de HBO y "The Stand" para CBS All Access.

Asimismo Amazon anunció que está desarrollando una serie de televisión basada en la serie de novelas "The Dark Tower" (adaptadas sin mucho éxito a la televisión en 2017) para su servicio de streaming Prime Video.