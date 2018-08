Margot Robbie se transforma en Sharon Tate para lo nuevo de Tarantino

Después de meses que se anunciara que Margot Robbie interpretaría a Sharon Tate en "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino, se mostró como luce su personaje. Fue la misma actriz quién reveló la imagen en su cuenta de Instagram.



En la foto, Robbie se muestra como la fallecida actriz Tate. La actriz de "Escuadrón Suicida" viste un atuendo de los años sesenta, mientras se apoya contra una pared. "Primer vistazo", tituló la foto en Instagram.

First look. #OnceUponATimeInHollywood @onceinhollywood Una publicación compartida de @ margotrobbie el 6 Ago, 2018 a las 7:22 PDT

En febrero de este año, la empresa Sony Pictures anunció el proyecto que tiene como director y productor a Quentin Tarantino. Además, él también fue quien escribió el guión. La describe como "una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, a la altura del Hollywood hippy".



Esta película relata el brutal asesinato de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, quien estaba embarazada cuando fue asesinada por los seguidores de Charles Manson en 1969 dentro de su casa.



Este filme también está protagonizado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, quienes interpretan a los conocidos de Tate, Rick Dalton y Cliff Booth, respectivamente.

En el CinemaCon de este año, Quentin Tarantino comentó que "Once Upon a Time en Hollywood" es "probablemente el más cercano a Pulp Fiction que he hecho".



Las otras estrellas que se integraron al elenco son: Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Kurt Russell y Burt Reynolds.