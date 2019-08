"Érase una vez en Hollywood": la meteórica y versatil carrera de Leonardo DiCaprio | FOTOS

"Érase una vez en Hollywood" ("Once Upon a Time in Hollywood") marca el regreso a la actuación de Leonardo DiCaprio tras un descanso de cuatro años de la actuación. Su última película fue "The Revenant" ("El renacido") filme que le valió el primer Oscar del actor en su larga carrera de tres décadas en el cine.

En el filme de Quentin Tarantino, DiCaprio interpreta a Rick Dalton, un actor de televisión que sufre para hacer la transición hacia la pantalla grande. Fuera de ser interpretados por la misma persona, la carrera de Dalton no es para nada comparable con el meteórico ascenso de la estrella de su actor.

Hijo de Irmelin Indenbirken y George DiCaprio, un creador de cómics, Leonardo nació un 11 de noviembre de 1974 en Los Angeles, California. Desde joven participó en varios comerciales, aunque tuvo participaciones en series como "The New Lassie" (1989), "Rosseanne" (1991) y "Parenthood" (1990-1991). Entre 1991 y 1992 fue un personaje secundario de nombre Luke Brower en el sitcom "Growing Pains". Este sería la última vez que trabajaría para la televisión.

Su primera aparición cinematográfica fue como Josh en "Critters 3" (1991). Un año después le seguiría su rol como 'chico' en el filme "Poison Ivy" (1992) en el que también participa una joven Drew Barrymore.

Le siguen "This Boy's Life", filme en el que actúa junto a Robert DeNiro, y "What's Eating Gilbert Grape?" junto a Johnny Depp. Fue por su participación en esta última que DiCaprio ganó su primera nominación al Oscar, premio que le fue elusivo hasta el 2015.

No debemos olvidar destacar "Total Eclipse" en 1995, filme donde DiCaprio interpreta al torturado poeta francés Arthur Rimbaud (autor de "Las flores del mal"). Un año después protagonizaría "Romeo + Juliet" como el titular Romeo.

Sí ser Romeo convirtió a DiCaprio en un ídolo juvenil, su papel como Jack Dawson en "Titanic" (1997) lo cementó fuera de cualquier duda. La cinta de James Cameron fue un éxito con las críticas (11 premios Oscar) y en las taquillas (US$2.187 millones).

Con "Pandillas de Nueva York" (2002) DiCaprio iniciaría con el legendario director Martin Scorsese una de las colaboraciones más prolíficas y exitosas de su carrera. Habiéndose conocido supuestamente por intermedio de Robert DeNiro, entre ambos han generado alrededor de US$1,3 mil millones entre todas sus cintas.

Adelantándonos un poco, el actor participó en los siguientes filmes del realizador: "El aviador" (2004), "The Departed" / "Los infiltrados" (2006), "Shutter Island" (2010) y "The Wolf of Wall Street" (2013). Un cortometraje adicional titulado "The Audition" de 16 minutos de duración fue hecho para promocionar un casino en Macao, China.

En 2010 colabora con Christopher Nolan para hacer "Inception" (también conocida como "El origen"), mientras que en 2012 une las manos por primera vez con Quentin Tarantino en "Django Unchained", filme en el que hace del villano Calvin Candie.

Le seguiría "El gran Gatsby", una suntuosa adaptación a la novela de F. Scott Fitzgerald que no pudo convencer a los críticos. "The Revenant" de 2015 sería el momento de gloria para DiCaprio, ya que su interpretación como el cazador de pieles Hugh Glass le valdría su primer y único Oscar hasta la fecha. En esta nota adjuntamos una galería con algunos de los roles imperdibles de Leonardo DiCaprio.