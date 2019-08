"Érase una vez en Hollywood": Tarantino defiende su interpretación de Bruce Lee

El director Quentin Tarantino defendió la polémica representación que tuvo Bruce Lee en su filme "Once Upon a Time... in Hollywood" ("Érase una vez en Hollywood"), la cual fue criticada incluso por Shannon Lee, la hija de la estrella de artes marciales.

Advertimos que en esta nota haremos algunos spoilers sobre el filme de Tarantino, a estrenarse en salas del Perú este 15 de agosto.

La película está ambientada en una versión alternativa del Hollywood en 1969, poblado por versiones ficticias de personajes reales como Shanon Tate, Roman Polanski y el propio Bruce Lee, e incluyendo personajes completamente inventados como el actor de televisión Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y el doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt).

En un momento del filme Booth se cruza con Lee en el set del "Avispón verde" y luego de escuchar al artista marcial alardear que puede vencer a Muhammad Ali, pelea con la leyenda de las películas de acción hasta quedar en un empate.

Ante las críticas de que Bruce Lee nunca le faltaría el respeto a Muhammad Ali, Tarantino respondió que "Bruce Lee era un tipo un poco arrogante".

"La manera en que hablaba (en el filme), yo no me inventé eso. Lo escuché decir cosas por el estilo. Si las personas dicen 'él nunca habría dicho que podría vencer a Muhammad Ali', bueno, él lo dijo. No solo lo dijo pero su primera esposa, Linda Lee, lo dijo en su primera biografía que leí. Ella absolutamente dijo eso", señaló el realizador en una conferencia de prensa en Moscú, según Indiewire.com.

"¿Podría Cliff vencer a Bruce Lee? Brad (Pitt) no podría vencer a Bruce Lee, pero quizás Cliff sí", indicó Tarantino. "Si me preguntas '¿Quién ganaría en una pelea: Bruce Lee o Drácula? Sería la misma pregunta. Son personajes ficticios".

"Si digo que Cliff puede derrotar a Bruce Lee, él es un personaje ficticio así que puede ganar. La realidad de la situación es esta: Cliff es una boina verde. Ha matado a varias personas en la Segunda Guerra Mundial en combate cuerpo a cuerpo. Lo que Bruce Lee está hablando es que admira a los guerreros. Admira el combate y el boxeo es lo más cercano que hay al combate como un deporte. Ciff no es parte del deporte que es como un combate, él es un guerrero. Es un combatiente", añadió.

"Sí Cliff estuviera peleando con Bruce Lee en un torneo de artes marciales en Madison Square Garden, Bruce lo mataría. Pero si Cliff y Bruce estarían peleando en las junglas de las Filipinas en combate mano a mano, Cliff lo mataría", concluyó.