"Once Upon a Time in Hollywood": revelan nuevo afiche con Margot Robbie

"Once Upon a Time in Hollywood", el esperado filme protagonizado por Brad Pitt y Leonardo Di Caprio, lanzó esta semana nuevos afiches con los personajes principales de la película.

El más reciente de ellos fue compartido este martes en la página oficial de Instagram de la cinta y en él, aparece la actriz Margot Robbie, recordada por su papel de Harley Quinn en la película "Suicide Squad".

En el filme, Margot Robbie dará vida a Sharon Tate, actriz y modelo que fue asesinada en 1969 por Charles Manson, quien lideraba una secta criminal llamada ‘La Familia’; aunque su historia no será la trama principal de la película.



"Once Upon a Time in Hollywood" narra cómo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una ex estrella de westerns televisivos y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt) tratan de hacerse un espacio en una nueva industria de Hollywood.

Quentin Tarantino es el director de "Once Upon a Time in Hollywood" y el reparto está conformado por actores como Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, entre otras estrellas, así como los fallecidos Burt Reynolds y Luke Perry.