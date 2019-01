Oscar 2019: Marina de Tavira fue nominada a Mejor actriz de reparto

Marina de Tavira fue la sorpresa del anuncio de nominados a los Premios Oscar 2019. La actriz mexicana consiguió una candidatura, la primera de su carrera, en la categoría de Mejor actriz de reparto por su papel en la película "Roma", de Alfonso Cuarón.

En la película, que es la favorita de los premios de la Academia con 10 nominaciones, Marina de Tavira interpreta a Sofía, la madre del cineasta en la película que fue elegida como la mejor de los Globos de Oro 2019 y espera repetir el plato en esta gala.



En esta categoría Marina de Tavira competirá por el Oscar con Amy Adams ("Vice"), Emma Stone ("The Favourite"), Regina King ("If beale Street could talk") y Rachel Weisz ("The Favourite").

En un diálogo breve - e interrumpido por la cantidad de llamadas que recibía la mexicana a su teléfono móvil- De Tavira dijo escuetamente a TNT sobre su nominación: "Estoy en shock y solo quiero decirles... ¡gracias a todos!".