"Shazam!": ¿cuántas escenas post-créditos tiene la nueva película de DC?

A pocos días del estreno de “Shazam!”, la película basada en los personajes de DC Comics que cuenta la historia de un adolescente huérfano que logra convertirse en superhéroe cuando pronuncia la palabra "Shazam", una de las preguntas frecuentes entre los fans es: ¿cuántas escenas post-créditos tiene la cinta dirigida por David F. Sandberg?

Si bien las escenas post-créditos comenzaron como una costumbre de Marvel Studios, actualmente es un práctica que otras compañías cinematográficas también han adoptado. Es más, es casi una obligación que las películas de superhéroes incluyan al menos una secuencia de este tipo.

DC ya lo hizo en producciones anteriores como "Justicie League" y "Aquaman", y “Shazam!” no será la excepción. El filme protagonizado por Zachary Levi contará con dos escenas post-créditos, una colocada en medio de los créditos y otra al final de estos.

En febrero de 2019, Sandberg y el productor Peter Safran confirmaron a Comicbook que “Shazam!” contaría con al menos una escena post-créditos. Además, aprovecharon para desmentir algunos rumores que aseguraban que Dwayne ‘The Rock’ Johnson aparecería como Black Adam, el mayor enemigo del superhéroe.

"(Se trata de un) completo mito. Él podría haber estado disponible. Eso es lo único de esa afirmación que podría ser cierto. No sé si lo estuvo o no, pero no. Nunca hubo una conversación con él sobre una escena post-créditos”, aclaró Safran.

Aunque Safran contó cómo él y el equipo creativo eligieron las secuencias extras, no revelaron detalles fundamentales. "Tuvimos muchas opciones, pero creo que terminamos con algo bueno", aseguró.

SINOPSIS DE "SHAZAM!"

"Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros, solo se necesita un poco de magia para encontrarlo. En el caso de Billy Batson además es de verdad: al gritar una sola palabra, 'Shazam', este niño de 14 años puede convertirse, por cortesía de un antiguo mago, en el superhéroe conocido como Shazam.

Un niño dentro de un cuerpo formidable que se deleita haciendo lo que cualquier adolescente haría con superpoderes, ¡divertirse con ellos! ¿Puede volar? ¿Tiene visión de rayos X? ¿Puede disparar un rayo con sus manos? ¿Puede saltarse su examen de ciencias sociales?

Shazam se propone poner a prueba los límites de sus habilidades con la alegre imprudencia de un niño. Pero necesitará dominar estos poderes rápidamente para luchar contra las fuerzas mortales del mal controladas por el temible Dr. Thaddeus Sivana.

FECHA DE ESTRENO DE “SHAZAM!”

"Shazam!" llegará a los cines de todo el mundo a principios de de abril del 2019. La fecha variará dependiendo del país en donde se estrene, pero la misma no cambiará mucho con respecto al inicio de abril.