Sofía Rocha: recordamos su trayectoria en el cine y teatro| FOTOS

La actriz peruana Sofía Rocha falleció el lunes a los 51 años, según reportó la policía. La intérprete participó en numerosas películas, series y obras de teatro, este último arte fue uno de los más importantes para ella.

"El teatro me contiene. Me deja caer, sanar y seguir adelante. Y conocerme, porque es muy difícil pararte en un escenario si no sabes quién eres. Para contar una historia debes ser consciente de tus debilidades y fortalezas", contó el año pasado en una entrevista para la revista Viú de El Comercio.



Rocha se formó como actriz en el grupo Teatro del Sol en los años noventa. Su primer rol en la televisión fue en la recordada serie "Los de arriba y los de abajo".



Después de ello, participó en las producciones "Los unos y los otros", "Todo se vende todo se compra", "Escándalo", "Yo no me llamo Natacha" y entre otras.

Sobre las tablas, Rocha participó en más de treinta puestas en escena. "Mitos de fuego" (1992), "Todo en el jardín" (1995), "El jardín de los cerezos" (2003), "Sangre como flores, la pasión según García Lorca" (2011), "Las tres viudad" (2015) y "Pájaros" (2017) por mencionar algunas.



En el cine también tuvo roles, su primera cinta fue "El acuarelista"(2007), en donde interpretó a Elvira. En el 2014, apareció en la exitosa película peruana "A los 40", dos años volvió al cine con el largometraje "Maligno" de Martin Casapía.