"Spider-Man: Into the Spider-Verse" pudo tener cameo de Maguire, Holland y Garfield

La película animada "Spider-Man: Into the Spiderverse" fue un rotundo éxito para Marvel Studios, gracias a su historia que reúne a varias versiones del héroe arácnido para salvar a sus respectivos universos, pero pudo ser aún mejor.

La cinta de Marvel tuvo un satisfactorio resultado pues tan solo un mes después de su estreno la película fue distinguida como la mejor película de animación del año en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro.

Sin embargo, pudo contar con una épica escena. Rodney Rothman, director de la cinta, confesó en entrevista con The Q&A with Jeff Goldsmith, que escribió una escena en la que aparecían tres versiones emblemáticas de “Spider-Man”: las interpretadas por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Tobey Maguire dio vida a Peter Parker en la primera trilogía de “Spider-Man”, mientras que Andrew Garfield lo relevó para grabar las dos entregas de “The Amazing Spider-Man”. Por su parte, Tom Holland fue el encargado de encarnar al héroe arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel desde “Capitán América: Civil War”.

Pese a que la escena hubiese marcado un hito en la historia de “Spider-Man”, el cameo de estas tres versiones del trepamuros no se pudo dar porque no querían “causar confusión entre los espectadores”.

"Haber incluido a Tom Holland habría supuesto un nexo con el Universo Cinematográfico de Marvel", refirió el director del filme.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha confirmado que la cinta animada tendrá una secuela o un spin off; además, también se espera el estreno de “Spider-Man: Far From Home” a mediados del presente año.