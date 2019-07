"Spider-Man: Far From Home": ¿Qué dicen los críticos sobre la película de Marvel?

"Spider-Man: Far From Home" llega a nuestros cines el 4 de julio y los fanáticos del héroe arácnido, y el Universo Cinemático de Marvel, no pueden esperar más su salida.

La película, que en Estados Unidos se estrena el 2 de julio, sigue las aventuras de Peter Parker meses después de los eventos de "Avengers: Endgame". Durante una vacaciones por Europa, el superhéroe se ve involucrado en una batalla con misteriosos monstruos llamados 'Elementals' y encuentra un posible nuevo aliado en el enigmático Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Hasta la fecha las opiniones parecen favorables respecto a la película, la cual cierra la Fase 3 del Universo Cinemático de Marvel. En el portal Rotten Tomatoes tiene un 92% de críticas positivas, mientras que en Metacritic, sitio web que promedia varios puntajes, ostenta un más modesto 69 sobre 100.

Peter Travers de Rolling Stone le dio a la película un 3.5/5, destacando que esta es un emocionante viaje "lleno de carcajadas y verdaderas sorpresas".

La crítica del Washington Post Ann Hornaday admiró la manera en que las dos líneas conductivas del filme: "Peter aceptando las responsabilidades de adulto" y su infatuación con MJ "se desarrollan y encuentran con alegre eficiencia".

Mientras tanto Stephanie Zacharek de Time resalta que los segmentos de acción no están a la altura de los que se enfocan en los personajes. "Mi gran deseo sería ver más de Peter Parker / Spider-Man y sus compañeros, particularmente su elusiva infatuación por MJ", señala.

De una opinión completamente contraria es la del crítico del New York Post Johnny Oleksinski. "Si "Homecoming" fue la mezcla perfecta de "Boy Meets World" ("Aprendiendo a vivir") y Hombre encuentra araña, "Far From Home" solo logra ser una buena comedia sobre la secundaria. La acción, los villanos, las vueltas de tuerca y lógica en general falla de lograr lo que hizo su predecesor", escribió.

Richard Lawson de Vanity Fair es también menos positivo sobre la película, considerando que reúsa las mismas fórmulas que otras películas de Marvel a pesar de que "Avengers: Endgame" hace dos meses y se reestrenó en los últimos días.



"Es un poco molesto como el filme sonríe y guiña el ojo como si se diera cuenta de la fatiga, ofreciendo una ilusión de frescura cuando en su núcleo está tan esclavizado a la fórmula como todas las demás (películas de Marvel), opinó.