"Spider-Man: Far From Home": ¿Qué puesto ocupa entre las películas del héroe?

"Spiderman: Far From Home" ya está en los cines y, con ello, llegó el momento de ubicarla en nuestro ránking de todas las películas de Peter Parker, héroe de Nueva York. ¿Qué tan buena es la cinta dirigida por John Watts, comparada con las anteriores?

PUESTO 8: "Spiderman 3" (2007)

Lo que empezó como una cinta de acción con toques de drama en "Spiderman" (2002) pasó a ser una comedia no intencional en "Spiderman 3", donde Parker (Tobey Maguire) hace tonterías luego de ser "infectado" por una sustancia extraterrestre. El conflicto es débil, lo cual no cambia al añadir al Duende Verde y Sandman como villanos. Por primera vez, la Mary Jane de Kirsten Dunst se vuelve intrascendente.

Esta secuencia es solo una de las muchas infamias "Spiderman 3"

PUESTO 7: "The Amazing Spiderman 2" (2014)

Aquí Andrew Garfield ofrece una gran interpretación como el héroe, más ingenioso que nunca, pero eso no salva una trama que solo tiene como objetivo matar a Gwen Stacy (Emma Stone), la novia del protagonista. La dinámica de ambos es buena, pero tan repetitiva que no genera interés. Y los tres villanos solo son caricaturas.

"The Amazing Spiderman 2" - tráiler. Video: Sony.

PUESTO 6: "The Amazing Spiderman" (2012)

Diez años después de que el mundo conociera al Spiderman de Tobey Maguire, Sony reinició la saga con Garfield a la cabeza. El Hombre Araña pasó a ser más divertido, Emma Stone cautivó como Gwen, pero ese Lagarto (Thys Ifans) estuvo lejos del maniático Duende Verde de Willem Dafoe. Arriesgó poco y se hizo olvidable.

"The Amazing Spiderman". Fuente: Sony Pictures. difusión

PUESTO 5: "Spiderman: Far From Home" (2019)

En desarrollo de personajes "Spider-Man: Far From Home" está en deuda. Tiene buenos giros, en especial si hablamos de la última escena y la escena post créditos, cliffhangers para la tan esperada Fase 4 del MCU. Si la juzgamos más como el capítulo final de una serie, "Far From Home" también pierde. Es más una transición graciosa, el equivalente cinematográfico al especial navideño, algo para superar el desgaste emocional de "Avengers: Endgame" en los espectadores. Divertida, pero inferior (Leer más).

Este es el tráiler de "Spider-Man: Far From Home" doblado al español latino (Video: Marvel Studios / Sony Pictures)

PUESTO 4: "Spiderman" (2002)

Tuvo de todo: grandes efectos especiales, el mejor antagonista desde el Joker de Jack Nicholson, una Mary Jane (Kirsten Dunst) con su propia historia, independiente del héroe; y sobre todo un Hombre Araña que es, en lo más básico, el perdedor del barrio. Pero noble, eso sí.

"Spiderman" (2002). Fuente: Sony Pictures. difusión

PUESTO 3: "Spiderman: Homecoming" (2017)

Ligera como solo las aventuras de un héroe adolescente podrían ser, algo que la películas de Sam Raimi no exploraron. Los líos escolares de "Spiderman: Homecoming" se combinan con los temas imperecederos en las aventuras de Peter Parker en el cómic: poder y responsabilidad. Puede que no sea la mejor película del Hombre Araña, pero sí la mejor caracterización de Parker y su alterego por parte de un solo actor: Tom Holland.

"Spiderman: Homecoming" marcó el regreso del Hombre Araña a Marvel Studios, aunque todavía es controlado por Sony Pictures. difusión

PUESTO 2: "Spiderman 2" (2004)

De todo lo que ofreció la primera cinta de Raimi, "Spiderman 2" tiene más y mejor. Un villano humanizado en el Doctor Octopus (Alfred Molina), un Peter que cuestiona su vida. Además, añadió humor en cantidades precisas.

Una de las escenas más intensas de "Spiderman 2". Fuente: Sony Pictures. difusión

PUESTO 1: "Spiderman: Into the Spiderverse"

Miles Morales, adolescente neoyorquino, se convierte en el nuevo Hombre Araña tras la muerte de Peter Parker, cuya identidad como el héroe queda expuesta por obra del mafioso Kingpin. Miles no quiere el poder, pero tendrá que asumirlo cuando su mundo (de hecho, múltiples mundos en distintas dimensiones) corra peligro. "Into the Spiderverse" es la película que demuestra más cariño por el material original y todo lo que el héroe representa, además la que se atrevió a hacer cosas solo posibles en la animación.

"Spiderman: Into the Spiderverse" muestra a poseedores del poder de la araña de múltiples dimensiones. difusión

DATO

Dirigida por Jon Watts, "Spiderman: Far From Home" incluye las actuaciones de Tom Holland, Marisa Tomei, Jon Favreau, Zendaya, Jake Gyllenhaal; etc.