"Teen Titans Go! vs Teen Titans": fecha de estreno, tráiler, sinopsis, personajes y cómo ver la película animada de DC

Los Teen Titans del 2003 y 2013 lucharán hombro a hombro contra un nuevo peligro que amenaza con destruir todas las realidades en “Teen Titans Go! vs Teen Titans”, la nueva película Warner Bros. Animation, que se estrenará a fines de este año.

Luego de la cancelación de a serie Teen Titans, tras cinco temporadas emitidas de 2003 a 2006, los fans pedían su regreso, aunque no esperan un crossover. La primera pista apareció al final de los créditos de “Teen Titans Go! To The Movies”, donde se hace presente el grupo de superhéroes de la caricatura de 2003.

En una entrevista para Comicbook, Khary Payton, quien presta su voz a Cyborg, reveló que todo el elenco ya terminó de grabar. "Lo grabamos hace mucho tiempo. Nos divertimos. No recuerdo algo. Literalmente tengo que volver y revisar la historia, porque han estado esperando para mostrar esto durante más tiempo. Mientras tanto, he hecho probablemente 13 episodios de ‘Young Justice’, 30 episodios de ‘Teen Titans GO!’, toda la temporada pasada de ‘The Walking Dead’ y por no mencionar ‘Big Hero 6’, la serie animada".

Antes se tener más detalles del proyecto Payton se negaba a revelar si se trataba de una serie o una película. "No lo sé. Eso no es verdad. No sé la respuesta a esa pregunta. No te lo diré. Porque no sé qué se supone que te puedo decir o qué no. Así que me mantendré callado. Me he entrenado para no decir cosas a ninguna persona".

¿Quiénes serán mejores? (Foto: Warner Bros. Animation) ¿Quiénes serán mejores? (Foto: Warner Bros. Animation)

SINOPSIS DE “TEEN TITANS GO! VS TEEN TITANS”

Según IGN, en “Teen Titans Go! Vs. Teen Titans” los dos equipos conformados por Robin, Starfire, Chico Bestia, Raven, Cyborg, auqnue inicialmente se enfrentarán para demostrar quien es el mejor, al final tendrán que unir fuerzas para detener el plan malévolo que han orquestado los villanos de sus respectivas realidades, mismos que se han aliado para derrotar a los héroes e intentar con quistar el universo. Sin embargo, sus diferencias podrían complicar las cosas.

Mientras los “Teen Titans” estaba diirgido a un público juvenil y tiene un tinte más serio, “Teen Titans GO!” es más bien una parodia y se centra en el humor. Entonces, ¿Cómo se abordará el crossover?

TRAILER DE “TEEN TITANS GO! VS TEEN TITANS”

El 26 de junio, Warner Bros. Animation publicó el primer tráiler de “Teen Titans Go! Vs. Teen Titans”. En el video los Teen Titans GO! Se preparan para enfrentarse a unos enemigos enmascarados, otras versiones de ellos mismos. Por lo visto en el avance, la cinta promete grandes dosis de humor y de acción.

ACTORES Y PERSONAJES

Greg Cipes como Beast Boy

Scott Menville como Robin

Khary Payton como Cyborg

Tara Strong como Raven

Hynden Walch como Starfire

Kevin Michael Richardson como Trigon / Hexagon

Robert Morse como Santa Claus

Gray Griffin como Mrs. Claus

Rhys Darby como Master of Games

Sean Maher como Nightwing

"Weird" Al Yankovic como Gentleman Ghost y Darkseid

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Jeff Mednikow

Guion: Marly Halpern-Graser, Jeremy Adams

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “TEEN TITANS GO! VS TEEN TITANS”?

La nueva película de DC, “Teen Titans Go! vs Teen Titans”, se estrenará en DVD y Blue Ray a finales del 2019.