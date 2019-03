Batman cumple 80 años: ochenta datos sobre el superhéroe de DC | FOTOS

Está en libros y revistas, cine y TV, juguetes y vestimentas, obras de arte y artículos para el hogar. Icono cultural y objeto de consumo masivo, desde hace ochenta años Batman forma parte de nuestra vida cotidiana y el inconsciente colectivo de fanáticos y detractores. Nada mal para un oscuro personaje que solo buscaba infundir miedo en el corazón de los criminales.

1939: Batman y el comisionado Jim Gordon debutan en Detective Comics Nº 27. El éxito del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger es fulminante y tiempo después se revela el origen del héroe: cuando era niño, Bruce Wayne veía cómo un ladrón asesinaba a sus padres.



1940: James Robinson se une al equipo creativo del cómic y aporta la idea de un compañero juvenil para el héroe. Dick Grayson era hijo de una pareja de trapecistas asesinados por la mafia, que queda bajo la tutela de Batman y se convierte en Robin, el Chico Maravilla. Nace el Dúo Dinámico.

Batman obtiene su propia revista, donde debutan el Guasón y Gatúbela. Dibujo de Bob Kane.

1940: Sale a la calle el Nº 1 de Batman, con la presentación del Guasón y Gatúbela.



1941-1959: Crece la galería de villanos con el Espantapájaros, el Pingüino, Dos Caras, Acertijo, Deadshot y Capitán Frío.



1942: La batiseñal se enciende por primera vez sobre Ciudad Gótica.

El Dúo Dinámico vende bonos de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Dibujo de James Robinson, firmado por Bob Kane

1943: Batman y Robin toman parte en el esfuerzo bélico de su país durante la Segunda Guerra Mundial, llamando a la población a comprar bonos de guerra para financiar a las tropas aliadas.



1943: Primera aparición del mayordomo Alfred.

1943: Batman llega al cine y Hollywood le inventa la baticueva en el serial de quince episodios Batman, con Lewis Wilson y Douglas Croft como el Dúo Dinámico. Un segundo serial se estrenará en 1949.



1945: Adelantándose al cómic, la TV y el cine ( Batman vs. Superman), el radioteatro The Adventures of Superman une a Batman y al Hombre de Acero en una misma aventura.



1947: Los lectores más chicos de las historietas de Batman se identifican con Robin y el Chico Maravilla gana su propia serie en solitario.



1948. España va más lejos y cambia el orden jerárquico del equipo: la editorial Publicaciones Ibero-Americanas edita la revista Robín y el Murciélago (así, con tilde ). En los Estados Unidos, Robin ganaría su propio cómic recién en 1991.

1950. Carlos Carella y Ricardo Bosch, Batman y Robin en el radioteatro argentino emitido por Radio Nacional.

1950: Radio Nacional emite Batman y Robin, primer radioteatro del mundo dedicado al Hombre Murciélago. Íntegramente realizado en la Argentina, estuvo protagonizado por Carlos Carella y Ricardo Bosch.



1954: La mexicana Editorial Novaro publica y distribuye los cómics de Batman en castellano en América latina y España. Bruce Wayne y Dick Grayson pasan a ser, respectivamente, Bruno Díaz y Ricardo Tapia.

1954. Bruce Wayne y Dick Grayson en una de las imágenes utilizadas por el psiquiatra Frederic Wertham en su libro La seducción de los inocentes

1954: El macartismo golpea duro. En su libro La seducción de los inocentes, el psiquiatra Fredric Wertham asegura que los cómics pervierten a los chicos y los arrastran a la delincuencia. Además, sostiene que "las aventuras del maduro Batman y su joven amigo Robin (.) son psicológicamente homosexuales".



1954: Después de declarar ante una comisión del Congreso de los EE.UU., la industria del cómic crea un código de autocensura que regula los contenidos de las revistas. Batman baja sus niveles de violencia y pasa a ser un héroe diáfano y sociable. Ciudad Gótica se vuelve segura y próspera.

"The Gaucho of Argentina", el Batman autóctono del vecino país, miembro de la Liga internacional de Batipaladines. Dibujo de Sheldon Moldoff.

1955: Aparece The Gaucho, el superhéroe argentino que forma parte de una legión internacional de batipaladines.

1956-1959: Para alejar el fantasma de la homosexualidad, DC genera una imagen familiar alrededor del Dúo Dinámico. Irrumpen las primeras Batimujer y Batichica, el Batiperro y hasta un Batiduende mágico.



1960: Batman, Superman, Flash, la Mujer Maravilla, Linterna Verde y Aquaman fundan la Liga de la Justicia .



1964: Robin, Kid Flash y Aqualad fundan los Jóvenes Titanes.



1964: Las asociaciones de ligas de familia de los EE.UU. boicotean los cómics de Batman por su "naturaleza homosexual". DC responde a la polémica "matando" a Alfred y reemplazándolo por la Tía Harriet, imagen maternal que garantiza la integridad moral en la mansión Wayne.



1966: Humor irónico, estética de vanguardia y una lisérgica dosis de moralina. Con la serie Batman, el arte pop se instala definitivamente en la TV. Protagonizada por Adam West y Burt Ward, la serie transforma al superhéroe en un fenómeno global nunca antes imaginado; causando un impacto cultural sólo comparable al provocado décadas más tarde por Los Simpson.



1966: El mundo entero quiere bajar por los batitubos y manejar el batimóvil, mientras tararea la intro musical firmada por Neal Hefti, arreglista y compositor de Charlie Parker, Count Bassie y Frank Sinatra. El tema de apertura fue reversionado, entre otros, por The Who y The Kinks.

La batimanía desatada por la serie protagonizada por Adam West

1966: La película Batman se estrena en cines y la batimanía es imparable y las principales celebridades hollywoodenses desean formar parte del fenómeno. Cesar Romero, Burgess Meredith, Frank Gorshin, Julie Newmar, Victor Buono, Vincent Price, Otto Preminger, Eartha Kitt, Cliff Robertson, Anne Baxter y Joan Collins tienen papeles recurrentes en la ficción. A Jerry Lewis, Sammy Davis Jr. y Edward G. Robinson, sólo les dan cameos.



1966: La interpretación que Alan Napier hace de Alfred en la serie obliga a DC a resucitar al mayordomo en los cómics.



1967: Barbara Gordon, hija del comisionado de policía de Ciudad Gótica (Fierro en su traducción al castellano) se convierte en la segunda Batichica. Creada para los cómics, la versión más reconocida del personaje fue encarnada por Yvonne Craig en la última temporada de la serie (1968).



1970: Denny O'Neil y Neal Adams retoman las raíces trágicas y oscuras del paladín. Su mayor aporte al mito del Caballero de la Noche es la creación del villano Ra's al Ghul y de su hija Talia, interés romántico de Batman.

Batman resuelve el misterio Beatle más importante: La (supuesta) muerte de Paul McCartney. Dibujo de Neal Adams.

1970: La leyenda urbana lo asegura: Paul McCartney ha muerto y la clave está en la portada de Abbey Road. Pero Batman descubre la verdad. Paul es el único Beatle vivo, ya que el resto de la banda murió en un accidente aéreo. Y el mito fue un ardid de Paul para alejar las miradas curiosas de sus tres nuevos (y falsos) compañeros.



1983-1984: El Dúo Dinámico se separa. Dick Grayson asume la identidad de Nightwing y el violento adolescente Jason Todd se convierte en el segundo Robin en la continuidad de Batman.

En El regreso del Caballero de la Noche, Frank Miller enfrenta a un Batman revolucionario, contra un Superman conservador bajo las órdenes de Reagan. Zack Snyder adaptó esta secuencia dentro del film Batman versus Superman.

1986: En El regreso del Caballero de la Noche, Frank Miller ( 300, Sin City) imagina un Batman cincuentón, nihilista y ultraviolento en el que abrevarán los cineastas Tim Burton y Zack Snyder para llevarlo luego al cine.



1986: Stephen King prologa el histórico Nº 400 de Batman declarando su amor por el personaje. En 2012, el Rey del Terror le dedica el cuento "Batman y Robin tienen un altercado", compilado en el libro El bazar de los malos sueños.

80 años en un dibujo. Dan Jurgens y Kevin Nowlan muestran la evolución gráfica del superhéroe a lo largo del tiempo.

1986: En los cómics, el gobierno norteamericano conforma el Escuadrón Suicida, grupo de supervillanos a cargo de operaciones encubiertas. Deadshot se erige como líder frío, inescrupuloso y letal.



1986: A través de Batman, DC se involucra en campañas de concientización social. A Heroes Against Hunger, destinado a recaudar fondos para paliar el hambre en Etiopía, le siguen Seduction of the Gun (1993), Ultimate Evil (1995) y Death of Innocents (1996), dedicados a alertar sobre tiroteos en las escuelas, el abuso de menores y el drama de las minas antipersonales enterradas en América Central, respectivamente.



1987: En los cómics, nace Damian Wayne, hijo de Batman y Talia al Ghul.

1988: En La broma asesina, Alan Moore ( Watchmen, V de venganza) y Brian Bolland definen la relación enfermiza y complementaria entre Batman y el Guasón. El cómic permite inferir que el Guasón violó a Barbara Gordon después de dispararle a quemarropa y dejarla parapléjica.



1988: DC somete el destino de Jason Todd a la voluntad de sus lectores. Y el veredicto se define por apenas 72 votos: el segundo Robin muere asesinado por el Guasón, quien es nombrado embajador de Irán por el ayatollah Khomeini.

1989: Brian Augustyn y Mike Mignola ( Hellboy) firman Gotham by Gaslight, cómic en el que un Batman victoriano se enfrenta con Jack el Destripador. El cómic da origen a la línea Elseworlds, dedicada a versiones alternativas de sus superhéroes más importantes.

1989: Justo para los festejos del cincuentenario del personaje, el Batman de Tim Burton , Michael Keaton y Jack Nicholson dispara la segunda Batimanía mundial. Y la "Batdance" de Prince es su banda de sonido.



1989: Isaac Asimov escribe el cuento "Northwestward", incorporando a Batman a su saga literaria del Club de los Viudos Negros.



1989: No es bueno que Batman esté solo: el joven atleta Tim Drake se convierte en el tercer Robin de las historietas.

En La broma asesina, el Guasón deja postrada a Batichica. El cómic de Alan Moore y Brian Bolland fue adaptado al dibujo animado en 2016.

1989: Confinada a una silla de ruedas, Barbara Gordon abandona su rol de Batichica y se transforma en Oráculo, genio tecnológico que ayuda a Batman en su lucha contra el crimen. Junto a Canario Negro (novia de Flecha Verde) conforma Birds of Prey (Aves de Presa).



1991: El héroe de los cómics pelea contra los monstruos del cine. Batman versus Predator inicia un sinfín de cruces con las sagas del Depredador y Alien.

1992: Burton y Keaton repiten su sociedad artística en Batman regresa, con Danny DeVito y Michelle Pfeiffer como el Pingüino y Gatúbela.



1992: Se estrena en TV Batman. La serie animada. Con historias más adultas y diseño art-deco retrofuturista, cambia la forma de hacer y ver dibujos animados de superhéroes.



1992: En EE.UU., los parques de diversiones Six Flags inauguran Batman: The Ride, la primera montaña rusa invertida del mundo.



1992: Harley Quinn aparece en un episodio de Batman. La serie animada. La aceptación del personaje es inmediata; y la expsiquiatra y amante del Guasón salta a los cómics, los videojuegos y el cine (donde es interpretada por Margot Robbie ).

Bane deja paralizado a Batman

1993: El musculoso villano Bane deja parapléjico a Batman. Bruce Wayne le pasa su capucha a Jean-Paul Valley, un antihéroe con cuerpo genética y alquímicamente modificado.



1994: Valley, el segundo Batman, resulta ser un psicótico. En silla de ruedas, Bruce Wayne lo derrota y elige nada menos que al exRobin Dick Grayson como el tercer Batman.



Jean-Paul Valley, el segundo Batman, un superhéroe psicótico y ultraviolento

1995: Bruce Wayne vuelve a caminar y el Batman original resurge, justo para el estreno de Batman eternamente, dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por Val Kilmer (Batman), Chris O'Donnell (Robin), Tommy Lee Jones (Dos Caras) y Jim Carrey (Acertijo).



1997: Adam West llega a la Argentina como invitado principal de la convención Fantabaires. Durante cuatro días, la Batimanía sesentista se apodera del Centro Cultural Borges.



1997: Joel Schumacher hunde la franquicia cinematográfica con Batman y Robin, film protagonizado por George Clooney (Batman), Chris O'Donnell (Robin), Arnold Schwarzenegger (Capitán Frío), Uma Thurman (Hiedra Venenosa), Alicia Silverstone (Batichica) y Jeep Swenson (Bane).



1999: Con aire cyberpunk, llega a la TV Batman del futuro, dibujo animado en la que un Bruce Wayne viejo y cascarrabias entrena al Batman versión 2019, el adolescente Terry McGinnis.



La visión de Stan Lee sobre Batman

2001: Stan Lee , padre fundador de Marvel, escribe su versión del Dúo Dinámico. Batman es un millonario afroamericano acusado de un crimen que no cometió; Robin, un traumado adolescente que quiere matar al Hombre Murciélago.



2002: Batman aparece en 9-11, libro que DC publica como tributo a las víctimas de los ataques terroristas de 2001.



2002: Las Aves de Presa llegan a la TV en una serie de corta duración que intentaba averiguar por qué Batman había abandonado Ciudad Gótica. Mia Sara interpretaba a la primera Harley Quinn en imagen real.



2004: Halle Berry fracasa como Gatúbela en el homónimo film.



2004: En su novela Kryptonita, Leonardo Oyola imagina una Liga de la Justicia tumbera, en el conurbano bonaerense. Batman y El Guasón pasan a ser El Federico y Corona, interpretados por Pablo Rago y Diego Capusotto en el film de 2015.



2005: Resucita Jason Todd y adopta el alias del violento antihéroe Red Hood.

2005: Christopher Nolan arranca su trilogía con Batman inicia, con Christian Bale (Batman), Liam Neeson (Ra's al Ghul), Michael Caine (Alfred), Gary Oldman (James Gordon), Cillian Murphy (Espantapájaros) y Morgan Freeman (Lucius Fox).



2006: Aparece Kate Kane, segunda Batimujer y primera superheroína lesbiana.



2006: Frank Miller anuncia la novela gráfica Holy Terror!, narrando el ataque de Al-Qaeda a Ciudad Gótica y el enfrentamiento entre el Hombre Murciélago y Osama ben Laden. Un año después, DC da de baja el proyecto por considerarlo "ofensivo". En 2011, la editorial Legendary Comic lo publica con The Fixer reemplazando a Batman.

2008: Nolan y Bale vuelven a la carga con Batman: El Caballero de la Noche, con Heath Ledger (Guasón) y Aaron Eckhart (Dos Caras).



2008: El videojuego Lego Batman presenta a un superhéroe autorreferencial y egocéntrico, irreverente y satírico (con voz de Will Arnett), que se gana el corazón de los fans. Salta al cine como secundario de lujo en La gran aventura Lego (2014) y La gran aventura Lego 2 (2019); y como protagonista absoluto en Lego Batman: La película (2017).



2009: En la miniserie Final Crisis, el despótico dios intergaláctico Darkseid mata a Batman. Dick Grayson vuelve a tomar el manto de Batman y Damian Wayne, el hijo de Bruce, se transforma en el cuarto Robin.

La versión Lego de Batman, con la voz en inglés de Will Arnett

2010: Batman en realidad no murió: fue enviado al pasado. Y en The Return of Bruce Wayne vuelve al presente y reclama la capucha que le pertenece.



2012: Nolan y Bale cierran la trilogía con Batman: El Caballero de la Noche asciende, con Anne Hathaway (Gatúbela), Tom Hardy (Bane) y Marion Cotillard (Talia al Ghul).



2012: Con su fusión de cine, teatro y megashow acrobático, el espectáculo Batman Live agota cuatro Luna Park.



2014: Batman cumple 75 años y DC instaura el 15 de septiembre como el Día de Batman.

2014: Se estrena Gotham, serie de TV que cuenta la historia de Bruce Wayne hasta que se convierte en Batman.



2016: DC imita a Marvel y empieza a cohesionar su universo cinematográfico con Batman versus Superman: El origen de la justicia, de Zack Snyder, protagonizada por Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Mujer Maravilla) y Jeremy Irons (Alfred).



2016: El Escuadrón Suicida llega al cine y el batiuniverso queda representado por Will Smith (Deadshot), Margot Robbie (Harley Quinn), Jared Leto (Guasón) y un importante cameo de Affleck.



2016: Cuando el ataque a un club LGBTQ en Orlando se convierte en el mayor atentado pos 9-11 en los EE.UU. DC produce una serie especial de cómics protagonizados por Batman, Gatúbela, Batimujer y Harley Quinn para la antología Love is Love.



2016: Adam West y Burt Ward vuelven a interpretar al Dúo Dinámico en Batman: El regreso del enmascarado, película de dibujos animados editada directamente en DVD. Un año después, reinciden con Batman vs. Dos Caras, con William Shatner como el villano.

2017: Zack Snyder ensambla su Liga de la Justicia en un megafilm con Affleck, Cavill, Gadot, Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman) y Ray Fisher (Cyborg).



2018: Gatúbela planta a Batman en el altar.



2018: Ruby Rose, actriz referente del colectivo LGBTQ, interpreta a Batimujer en Elseworlds, evento televisivo que cruza las series Arrow, Flash y Supergirl. En 2020, tendrá su propia ficción televisiva.



2018: La plataforma streaming de DC estrena Titanes, donde conviven los dos Robin más importantes del cómic: Dick Grayson y Jason Todd.

2019: Con la publicación de Detective Comics Nº 1000, DC inaugura los festejos oficiales por los 80 años de Batman. La celebración continuará con el encendido de distintas batiseñales por el mundo, exhibiciones itinerantes, actividades en redes sociales, maratones televisivas y campañas de bien público.

