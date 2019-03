"Día internacional de la mujer": conoce la agenda de este viernes para celebrar su día

1. DANITSE Y SU NUEVO DISCO

La cantautora peruana elige el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para presentar “De la tierra al sol”, su nuevo álbum de estudio. Intencional o no, la fecha parece adecuada porque las letras de Danitse tratan también, entre muchos otros temas, sobre la permanente lucha de las mujeres por hacerse un espacio en una sociedad que históricamente ha optado por relegarlas. En ese contexto, la suya es una obra abierta a múltiples lecturas. Muy recomendable.

Plazuela de las Artes del Teatro Municipal. Jr. Ica 377, Cercado de Lima. Mañana, 7:30 p.m. Ingreso: libre (por orden de llegada).



2. ARTE HECHO POR ELLAS

Espacio La Sala acaba de inaugurar dos exposiciones individuales que abordan la femineidad, cada cual a su manera. La primera es “Sexualidad desde el autorretrato”, de Vanessa Valdez, e “Inmaculadas”, de Natalia Documet (en la foto). En lo que sí coinciden ambas muestras es en la intención de darle un giro al papel pasivo, de meras musas, que el mundo artístico suele adjudicar a las mujeres, haciendo a un lado su capacidad creativa.

Espacio La Sala. Mendiburu 254, dpto. 101, Miraflores. Hasta el 25 de marzo. De martes a domingo, previa cita al 948-627-292. Ingreso: libre.

3. ÁREA 7 EN CONCIERTO

Para quienes prefieran el rock, habrá un concierto cargado de energía y actitud. A cargo estarán las chicas de Área 7, la banda de nu metal surgida en 1999 y que se ha consolidado como la más representativa entre las conformadas por mujeres. En estos 20 años, las hermanas Fátima y Diana Foronda (en la foto) han sabido crearse un espacio dentro de la escena (dominada casi en su totalidad por hombres), sobre la base de la autogestión. Para este show, además, habrá un set con las mejores canciones hechas por mujeres en los géneros new wave, indie, britpop y electroclash, a cargo de DJ Experimental. Una noche que permitirá reivindicar el poder de las voces femeninas.

Yacana Bar. Jirón de la Unión 892, segundo piso, Cercado de Lima. Mañana, desde las 10 p.m. Entrada: S/10, en boletería.

4. CÁMARA WOMAN

La directora de “¡No me digas solterona!” (Premio Luces 2018 a Mejor Película), Ani Alva Helfer (en la foto), encabezará este conversatorio sobre el rol de la mujer en el cine, que en los últimos años ha tenido un importante repunte en diferentes áreas como la dirección, la producción, la actuación, entre otras.



Cabe señalar que Alva Helfer no solo es una de las cineastas más jóvenes que se encuentran en actividad en el Perú, sino también una de las más taquilleras. Organizado por Big Bang Films e ISIL, el evento que se realizará mañana contará también con la presencia de las actrices Natalia Salas, Patricia Barreto, Anahí de Cárdenas, Yiddá Eslava y Cecilia Gómez de la Torre. Para no perdérselo.

ISIL. Benavides 779, Miraflores. Mañana, 7 p.m. Ingreso libre, previa inscripción en: https://landing.isil.pe/camarawoman

5. "MONÓLOGOS DE MUJERES"

Amaru Casa Cultural presenta dos funciones de esta nueva propuesta de teatro, bajo la dirección de Ximena Aguilar Florindo (al centro de la foto) y las actuaciones de Fiorella Flores, Stefanni Rojas, Gina Guerrero y Sylvia Majo. Ellas se encargarán de abordar diferentes problemáticas de las mujeres desde el punto de vista de una madre soltera, una mujer maltratada física y psicológicamente y una mujer que ha sufrido acoso callejero.

Amaru Casa Cultural. Sucre 317, Barranco. 8 y 9 de marzo, 8:30 p.m. Entradas: S/40 en boletería. Preventa: ggpflucker@hotmail.com

6. MARATÓN POR LA IGUALDAD

Si alguien todavía duda que existe un grave problema de desigualdad de género, puede comenzar a verlo en asuntos prácticos. Por ejemplo, que en el portal Wikipedia existen 5.885 perfiles de personas peruanas, pero solo el 17,5% de ellas son mujeres. ¿Por qué no encontramos a la ingeniera de la NASA Jackelynne Silva-Martínez, a la lideresa shipibo konibo Olivia Arévalo o a la escritora Claudia Ulloa? Para corregirlo, Unesco y la Fundación Wikimedia organizarán una maratón en la que 20 mujeres peruanas aprenderán a ingresar información en la famosa enciclopedia digital, y escribirán perfiles y temas sobre mujeres.

El evento podrá ser seguido en vivo a través de la transmisión del canal de Facebook: www.fb.com/oficinaunescolima