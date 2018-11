Blue Jeans: "Hace diez años no tenía trabajo. Lo que me pasó es un milagro"

Son las 11 de la mañana. Blue Jeans aparece vestido de negro y luciendo una gorra que lleva su seudónimo. Francisco de Paula –su verdadero nombre– saluda con un solo beso en la mejilla, pues con tantas giras por Latinoamérica ya obvia el saludo doble que utilizan en España. El autor de novelas juveniles como "Canciones para Paula" y "¡Buenos días, princesa!" llegó a Lima para presentar "La chica invisible", libro en el que deja de lado los textos románticos para apostar por un thriller-policíaco.

— ¿Por qué el undécimo libro fue el indicado para probar un nuevo género?

Necesitaba un cambio, y los lectores también. Ya iban diez libros con corazoncitos en las portadas [risas]. Propuse el misterio, un género que me gustó toda la vida [Agatha Christie es su autora favorita]. Con esto no quiero menospreciar a mis otros diez libros, de hecho, nunca he tenido ningún problema con que me consideren un autor de novela juvenil romántica... Claro que me llené de dudas, no sabía si los lectores iban a aceptar este cambio tan brusco.

— Tus libros tocan temas como el 'bullying', la anorexia y el sida. ¿Qué problemas te faltan abordar?

Tal vez el feminismo y la sexualidad, temas que en este momento están en auge. Cuando me pongo delante del libro dejo mi opinión de lado. Creo que en los libros no deben existir personajes buenos o malos. Eso tal vez puede funcionar para Disney. En la vida real, uno puede llevarse bien con alguien que piense diferente a ti. No hay mejores o peores personas, sino gente con opiniones distintas a uno.

— ¿Escribirías un libro basado en tu historia?

Mi historia es la menos creíble de todas las que he escrito [risas]. Hace diez años no tenía trabajo, vivía en un lugar de 20 m2. Lo que me pasó es un milagro, pero también un ejemplo de perseverancia. Tal vez cuando alguien me diga que hasta aquí llegó Blue Jeans, escribiré mi autobiografía, como Agatha Christie. Aunque mi vida no sea tan interesante.

— Hoy que las plataformas digitales tienen cada vez más poder, ¿cómo refuerzas entre las nuevas generaciones el valor de tener un libro físico?

En el mundo de los libros pasa algo curioso porque uno podría pensar que a la generación digital no le interesa; sin embargo, son ellos los que llegan a mis firmas con el libro en papel. No te voy a decir mi liquidación, pero vendo un 99% en papel. Por otro lado, entiendo que los chavales no tengan dinero para comprar un libro y que no les hayan explicado que la piratería está mal, pero hay miles de opciones: sacarlo de las bibliotecas o comprarlo entre varios. En Internet me critican por defender algo tan natural como esto.

— Hoy tienes una firma de libros. He leído que en muchas de ellas tus lectores se emocionan hasta las lágrimas.

La primera vez que vine a Lima, escuchaba gritos y cada vez que hacía un movimiento gritaban como si estuvieran viendo a Justin Bieber. De hecho, algún periódico tituló una nota “El Justin Bieber de la literatura” [risas]. Que una chica llore al verme es algo que nunca podré asimilar. Me cuesta. Me impresiona también cuando las madres te cuentan que sus hijas sufren anorexia al igual que uno de mis personajes. Es un problema real, no algo de la novela. Siempre digo que el libro puede ayudar en algo, pero lo importante es que busque ayuda en su entorno.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Librería Crisol del C.C. Jockey Plaza.

Dirección: tienda 12-E. Av. Javier Prado Este 4200, Surco.

Horario: hoy, desde las 4 p.m.