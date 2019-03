Miss Perú 2019: revelan identidad de modelo que grabó ebria a Anyella Grados

Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, reveló la identidad de la modelo que grabó en estado de ebriedad a Anyella Grados y confirmó que la filtración del material que ha puesto en peligro la continuidad de la trujillana en el concurso de belleza es responsabilidad de alguien de su propio equipo.

►Jessica Newton le pide a Anyella Grados entregar la corona del Miss Perú 2019

►Anyella Grados, Miss Perú 2019, se tras filtración de videos privados: "No renunciaré a la corona"



En una entrevista en el programa "Mujeres al mando", Newton explicó que las imágenes de Grados fueron registradas por Camila Canicoba, Miss Teen 2018, durante el 'Tour de la belleza', que llevó a varias reinas nacionales a la selva.

Newton indicó que la joven, en coordinación con alguna de sus compañeras, optaron por grabar a la modelo y otras compañeras que infringieron durante el viaje las reglas del certamen para hacer un reporte en privado a la organización.

" Yo no entiendo cómo de mi organización se filtra este video. Estaría mal de mi parte dejar que todas las acusaciones vayan contra Camila Canicoba, quien es la que graba, porque no es el único video que se graba ni el único que se envía. Allí están los mensajes y los videos que mandan (otras compañeras) pidiendo que se tomen las medidas del caso", dijo Newton. "Lo peor es que los videos hayan llegado a mi organización y yo no me haya enterado", continuó.

DESCARTA COMPLOT

Jessica Newton también descartó la posibilidad de que Canicoba haya querido perjudicar a Anyella Grados para quedarse con la corona del Miss Perú, pues no compiten en los mismos certámenes.

"A las personas que están viendo a Camila Camicoba como alguien que ha cometido un daño, les digo que Camila es la Miss Teen mundial, no compite con Anyella, no gana nada con esto", afirmó.

Finalmente, la organizadora también aseguró que, tras este escándalo, despedirá a la comitiva que acompañó a sus reinas a este viaje.