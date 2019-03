Miss Universo evalúa permanencia de la Miss Perú tras difusión de polémico video

Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, reveló que la continuidad de Anyella Grados como representante nacional en la próxima edición del Miss Universo está en evaluación; esto como consecuencia de filtración en Facebook de una serie de videos en los que aparece en estado de ebriedad.

►Miss Perú 2019: Anyella Grados, "estoy viviendo el bullying cibernético"

►Anyella Grados, Miss Perú 2019, se pronuncia tras difusión de videos privados



A su paso por el programa "Mujeres al mando", que conducen Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz, Newton indicó que la organización está evaluando a la peruana, pues, pese a que los videos no se produjeron en el espacio público, infringen una de las normas más severas del concurso: las reinas no pueden ni tomar ni fumar.

"Existen procesos. Así como las reinas tienen un contrato al que se tienen que ceñir, donde dice que no pueden tomar, fumar ni hacer nada que vaya contra la imagen del certamen ni de ellas mismas, así también yo tengo un contrato con el Miss Universo", contó Newton, quien dijo que esta mañana se comunicó con Paula M. Shugart, presidente del Miss Universo para el proceso de evaluación de la peruana.

"Anyella Grados está en evaluación de Miss Universo, ellos decidirán si ellas digna de llevar el título del Miss Universo en el Perú.

De no ser así, tomarán las medidas del caso", continuó Newton.

La organizadora del Miss Perú también manifestó su descontento con la actitud de la ganadora del certamen, pues, según explicó, prefirió no acompañarla en la entrevista televisiva y tampoco se comunicó con ella cuando se difundieron las imágenes.

"Me llegó el video, al igual que todo el mundo, ayer. Me habría encantado que mi reina tuviese la delicadeza de sentarse conmigo. Sobre el video nunca me enteré, nunca me lo comentaron y, la verdad, fue una manera más que desagradable de enterarme", afirmó.