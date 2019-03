Adam Levine cumple 40 años: repasamos la carrera del vocalista de Maroon 5

Adam Levine cumple este lunes 40 años de vida. Si bien muchos consideran esta edad como "no deseada", el vocalista de Maroon 5 admitió en más de una oportunidad que no podía esperar más para dicha etapa.

"Estoy deseando que vengan los 40. ¿Qué más podría pedirle a la vida? Tengo una familia maravillosa, una esposa hermosa, dos bebés adorables y también dinero en el banco. Estoy muy feliz con el desarrollo de mi carrera, con el tipo de persona que me he convertido y con el tipo de persona que espero ser en el futuro", comentó Levine a la revista Variety a fines del año pasado.

El cantante, a diferencia de otros artistas cuyas carreras se vieron interrumpidas por la vida de excesos y fama, cree que ha llevado su vida por el camino correcto. Él agrega: "Hice lo mejor posible teniendo en cuenta que tenía un cerebro joven. Nunca me han arrestado, nunca he pisado la cárcel, pienso que salí relativamente indemne de mis años de juventud. Es divertido cumplir años, los cuarenta parecían una edad muy avanzada cuando tenía 26. Todo es relativo".

CELEBRACIÓN MUSICAL

​El artista de cuerpo tatuado –considerado como El Hombre Más Sexy del Año por la revista People en el 2013– no solo acumula tres estatuillas del Grammy en su carrera (Mejor Artista Nuevo en el 2005, Mejor Actuación Pop Vocal en el 2006 por "This Love" y "Makes Me Wonder" en el 2008), sino una extensa lista de éxitos que marcaron el 'soundtrack' de la vida de más de uno.

A continuación, un repaso por los videoclips de sus temas más reconocidos: