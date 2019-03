Arctic Monkeys en Lima: banda cerró bar en Miraflores para festejar después de su show

Luego de ofrecer un potente concierto en el Jockey Club del Perú, los integrantes de la banda británica Arctic Monkeys se reunieron en un bar de Miraflores para celebrar con su equipo y unos invitados especiales.

Los músicos llegaron inmediatamente después de finalizar su concierto en Monterrico, al promediar la medianoche del martes, al Eka Bar, que estuvo cerrado para el uso exclusivo de los artistas y sus convidados.

Un usuario de Instagram registró el preciso momento del arribo de Alex Turner y compañía al lugar:

Entre los invitados a la celebración estuvieron los integrantes de Los Outsaiders, grupo peruano que se encargó de telonear el show de los Arctic Monkeys en Lima y que generó una muy buena impresión en los británicos sobre la escena rockera nacional.

AMABLES Y TALENTOSOS

Charlie Vera Tudela, vocalista de Los Outsaiders, destacó la cordialidad de los intérpretes de "R U Mine", "Do I Wanna Know?", "Four Out Of Five", entre otros hits, con quienes pudieron conversar con detenimiento sobre música durante la reunión en Miraflores.

"Son gente muy sencilla, buena onda, súper abiertos a conversar con nosotros. Hablé largo rato con Alex para entender un poco su puesta en escena. También hablamos sobre cómo son las cosas aquí en el Perú. Fue una gran experiencia hablar con todos ellos, que saben a ciencia cierta cómo funciona la música en el ámbito internacional y, además, te das cuenta que son personas normales", explicó el músico peruano en diálogo con El Comercio.

"Nos preguntaron bastante sobre cómo se hace el rock por acá. Nos contaron que escucharon a la banda y que les gustó bastante, que por eso nos invitaron a ver su show desde el escenario, se sorprendieron de que el público no sea tan ajeno a nosotros, porque, por lo general, cuando uno abre un show está como de visita, pero la gente se conectó, cantaron las canciones, nos respetaron bastante. Fue muy chévere", continuó el artista.

Los Outsaiders - Cadena Perpetua. (Fuente: YouTube)

EL ROCK NO HA MUERTO

La noche del martes, el concierto de los Arctic Monkeys reunió a 21 mil personas en el Jockey Club del Perú. La producción del show anunció que se logró el 'sold out' (la venta total de las localidades) horas antes de la presentación.

"El rock no ha muerto", dijeron Los Outsaiders tras finalizar su performance como antesala al show. Y, efectivamente, la convocatoria y el ánimo del público demostraron que el género todavía conecta fuerte con diferentes generaciones.

En la escena nacional también hay razones para celebrar. Los Outsaiders viajarán a mediados de abril a Nueva York para grabar un nuevo álbum. Así también alistan la segunda edición del Festival El Rock No Ha Muerto, con el que buscan que, más allá de una muletilla, las acciones le den la exposición necesaria a una escena tan vital como la rockera.