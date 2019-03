Arctic Monkeys en Lima: revive en imágenes el concierto en el Jockey Club

Más de 20 mil personas se reunieron en el Jockey Club para el concierto de los Arctic Monkeys en Lima. Durante más de 2 horas, los liderados por Alex Turner demostraron por qué son una de las bandas de rock más respetadas en la actualidad con un repaso a sus hits y los temas de "Tranquility Base Hotel & Casino", el álbum que los ha traído por primera vez al Perú.

►Matthew Healy, vocalista de The 1975: "Aún no he sido absolutamente feliz"

►Lenny Kravitz: "Hago lo que me nace. No me preocupo de seguir las tendencias" | VIDEO



"Do I Wanna Know" fue la canción con la que abrió el show. Siguieron "Brianstorm", "Snap Out of It" y "Snap Out of It", que pusieron a los presentes a saltar y corear a viva voz.

Matt Helders, Matt Helders y Nick O'Malley fueron contundentes en la ejecución de sus instrumentos, mientras Turner, vestido de elegante sastre, interactuaba constantemente con el auditorio.

Arctic Monkeys – Four Out Of Five (Live). (Fuente: BBC)

El show de los Arctic Monkeys en Lima contó con Los Outsaiders como grupo telonero.

El grupo británico inició el Lima el tramo sudamericano de su gira 2019. Paraguay, Argentina, Chile, Brasil y Colombia son sus siguientes destinos. En Argentina, Chile y Brasil serán estelares de los festivales Lollapalooza.