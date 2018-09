La estrella del pop rock Avril Lavigne regresó a los escenarios para presentar su nuevo single "Head Above Water", tras mantenerse alejada de la industria por más de cinco años, en los que se dedicó en superar la enfermedad mortal de Lyme.

Vestida de blanco, la cantante canadiense estrenó su nueva balada en el programa de Jimmy Kimmel el último miércoles.

Avril Lavigne presenta "Head Above Water" en Jimmy Kimmel - VIDEO

Lavigne, de 34 años, también adelantó su videoclip en YouTube, donde aparece con el mismo traje blanco, corriendo por un acantilado.

La balada “Head Above Water” habla de la necesidad de no ahogarse, de mantener la cabeza por encima del agua, y ha sido explicada por Lavigne en una carta para sus fanáticos.

“Una noche pensé que me estaba muriendo, y lo acepté”, confiesa Lavigne. “Mi madre se tumbó junto a mí en la cama y me abrazó. Sentí que me estaba ahogando. En voz baja recé y pedí a Dios que mantuviera mi cabeza por encima del agua. En ese momento comenzó la escritura de este álbum”.