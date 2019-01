BTS: los orígenes y las claves del éxito del fenómeno asiático del pop

Las boy bands son una creación que tomó forma en la segunda mitad del siglo XX. Destacaron, por ejemplo, The Jackson 5, Menudo, Backstreet Boys, Westlife, Jonas Brothers y más nombres. Pero en los últimos años, el fenómeno ha llegado a límites insospechados gracias al 'boom' de los grupos asiáticos. De todos ellos, sin duda, el que más ha destacado en el mundo del K-pop (korean pop) es BTS, boy band que hace rato trascendió fronteras. Sus visitas al show de Ellen DeGeneres, su aparición en una de las portadas del año pasado de la revista "Time" y el estreno del filme "BTS World Tour: Love Yourself In Seoul" (que llegará este sábado a nuestra cartelera) son prueba de su fama.



La historia de BTS se inició en el 2010 en Corea del Sur. Bang Sihyuk, director de la empresa Big Hit Entertainment, decidió crear una boy band y apostar por ella. Después de varios cástings, él eligió a un grupo de muchachos (algunos eran escolares) para darles un intenso entrenamiento en canto y baile. Luego de un par de años (en los que publicaron canciones on line), Jungkook, V, Jimin, RM, J-Hope, Suga y Jin debutaron oficialmente sobre el escenario. A la fecha tienen tres álbumes de estudio.

LAS CLAVES

Llama la atención que el nombre BTS tenga dos acepciones. Inicialmente fue el acrónimo de Bangtan Boys (que en español significa Chicos a Prueba de Balas), pero desde el 2017 también significa Beyond The Scene para hacer referencia a que sus sueños se hacen realidad.

►BTS ya tiene serie de cómics web "Save Me": conoce dónde y cuándo ver los episodios

►Jungkook de BTS sorprende a fanáticas con cover de "Ending Scene"



Sorprende también que su propuesta musical combine otros géneros, notable diferencia con sus pares que solo se dedican a un solo estilo. Al respecto, el productor musical Manuel Garrido-Lecca opina: "Para globalizar su cultura, los coreanos tomaron el K-pop y le metieron hip hop estadounidense, R&B, pop mainstream. Ellos han perfeccionado la fórmula de las boy bands, puliéndolas de tal manera que logran performances extraordinarias. En la producción musical también la tienen clara: van de frente al target sin irse por las ramas".

Rossana Arana, senior editor del portal de noticias de K-pop Soompi Spanish, da otras claves para entender su éxito. "Ellos siempre se mostraron tal como son: un grupo de chicos traviesos que tenían un sueño. Esa sinceridad fue lo primero que llamó la atención. También es importante mencionar que ellos tocan temas que otros no. En sus canciones hablan de depresión, empoderamiento femenino, ansiedad, las presiones sociales de Corea. De hecho, su canción debut fue una en contra del sistema educativo de su país", afirma.

INFLUENCIADORES

Es usual que los integrantes de las boy bands de K-pop tengan restringido el uso de las redes sociales. Por el contrario, la empresa que maneja BTS les ha dado libertad para que estos chicos hagan lo que quieran.

"El hecho de que te cuenten todos los detalles de su vida los ha hecho más populares. Los puedes ver en la cama con sus pijamas, lavándose los dientes, y eso los hace ver más humanos y más accesibles", anota Arana.

►BTS anuncia el lanzamiento de "The Notes 1", su primer libro

►Integrantes de BTS deberán cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur



Por supuesto, todo apunta a que no se trata solamente de establecer más conexiones con sus audiencias, sino también rentabilizar su presencia on line.

La semana pasada, recuerda Arana, Jungkook visitó un fan café, nombre que se da a los foros on line creados por las mismas agencias de las bandas, para que ellos interactúen con sus fans. En una de las conversaciones, él mencionó que le gustaba utilizar una marca de suavizante de ropa. "No pasó ni una hora y en muchas tiendas de Corea se empezó a agotar el producto y en otras partes del mundo, fans empezaron a hacer pedidos. Ese es el impacto que tienen. No los ven como artistas sino como amigos", anota Arana.

Por eso no debería sorprender que ARMY (su legión de seguidores cuya siglas significan Adorable Representative M.C. for Youth) haya empezado una campaña para que el Gobierno de Corea del Sur los exima del servicio militar obligatorio. El argumento: su aporte a la sociedad es comparable con deportistas olímpicos y, además, generan millonarios ingresos al país.