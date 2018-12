J.R. Richards, la voz de la reconocida banda de rock alternativo Dishwalla, llegará por primera vez al Perú con la gira "Under The Cover Tour", que celebra sus más de 20 años de música.

Dishwalla ha vendido millones de discos a nivel mundial desde su debut en 1994. Esta vez, la voz original de la banda deleitará a sus seguidores con sus hits "Angel or Devils", "Give", "Home", "Charlie Brown's Parents", "Every Little Thing", "Candleburn", entre otros.

Cabe recordar que el primer disco de Dishwalla, "Pet Your Friends" les valió un Premio Billboard por Mejor Canción de Rock (1996), así como dos Premios ASCAP por "Rock Track of the Year" en los años 1996 y 1997.

J.R. Richards es hoy solista y productor galardonado con disco de platino y tiene en su haber toda una carrera de más de 2 décadas y 6 álbumes de estudio. Actualmente, se encuentra preparando un nuevo álbum en solitario.

El ex vocalista se presentará en el Centro de Convenciones Barranco Arena el viernes 29 de marzo del 2019. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 14 de diciembre en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda; con el 25% de descuento hasta el 20 de enero del 2019.