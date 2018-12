Grammy 2019: hora y canal para ver el anuncio de nominaciones

Este viernes siete de diciembre, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunciará a los nominados de los premios Grammy en sus 84 categorías.



Los artistas nominados que podrán participar son los que sacaron canciones del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018.

HORA Y CANAL

Canal: CBS This Morning

Estados Unidos (Este): 8:30 a.m.

Estados Unidos (Oeste): 5:30 a.m.



Vía Apple Music

Se espera que los canales oficiales de la academia en redes sociales transmitan el anuncio online.

La lista completa estará disponible a partir de las 8:45 a.m. en la página oficial de los Grammy y también mediante sus redes sociales.

Los nominados tendrán que esperar hasta la noche de la ceremonia de los Grammy el próximo 10 de febrero del 2019.

"Estamos encantados de organizar el principal evento musical del mundo en nuestra ciudad natal y esperamos celebrar las notables contribuciones musicales de compositores, productores, ingenieros, mezcladores y artistas de grabación", dijo Neil Portnow, el presidente de Recording Academy mediante un comunicado de prensa.

"Como siempre, la temporada Grammy comenzará con una serie de eventos que muestran varios géneros de música, programas educativos y nuestras iniciativas caritativas. Esperamos trabajar con nuestros socios de Los Ángeles para producir algunos eventos notables e inolvidables", agregó.

Como todos los años, diversos artistas, productores y empresas discográficas ingresan su trabajo para ser considerados dentro de los nominados. Los miembros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación serán los que analizan quienes merece el oro del Grammy por sus esfuerzos.