Harry Styles cumple 25 años: su increíble transformación desde One Direction

El cantante británico Harry Styles cumple hoy, 1 de febrero, 25 años en medio de una larga carrera que incluye muchos premios internacionales y reconocimiento a nivel mundial tras su paso por la recordada banda One Direction.

Antes de formar parte de One Direction, Harry Styles, a sus 16 años, participó en la edición británica del programa de canto “The X Factor”, donde tuvo una destacada actuación, pero no pudo ganar.

Y es gracias a este programa que se unió a Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan para formar One Direction, una de las bandas británicas más exitosas del siglo en el mundo entero.

Harry Styles adquirió mayor protagonismo y obtuvo diversos premios liderando prestigiosas listas como Billboard 200, convirtió a One Direction en el primer grupo británico que alcanza el número uno con su primer disco (Up All Night) en la historia de la lista.

Luego de la separación de One Direction en 2016, todos los integrantes empezaron sus carreras en solitario y Harry Styles logró triunfar como solista lanzando en 2017 un álbum de estudio junto a su sencillo “Sign of the Times”.

Asimismo, Harry Styles no se encasilló solo en la música porque también ha tenido destacadas participaciones en el cine como en “This is Us” (2013), “One Direction, la película del concierto” (2014) y “Dunkerque” (2017).

Su vida personal tampoco ha sido ajena a la polémica ya que muchos lo han catalogado como “mujeriego”, ya que ha tenido gran número de parejas, entre ellas, la presentadora Caroline Flack, la actriz Emily Atack, la modelo Emma Ostilly y ha sido vinculado con la cantante Taylor Swift.