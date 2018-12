Mau y Ricky: las figuras detrás de éxitos como "Vente pa' ca" y "Sin Pijama"

Fueron años de picar piedras. Esta es la frase a la que Mau y

Ricky recurren cuando se les cuestiona por su historia en la industria musical. Hasta hace un poco más de un año, el dúo de hermanos venezolanos formado por Mauricio y Ricardo Montaner no lograba posicionar ninguno de sus sencillos como dueto en los ránkings.

Sus primeros pasos en la música estuvieron relacionados a las baladas, género con el que no obtuvieron el éxito esperado. Pero el camino los llevó a componer temas para otras estrellas de la música latina. Entre ellos, figura "Vente pa’ ca", de Ricky Martin y Maluma (2016), cuyo videoclip supera los 1.400 millones de reproducciones en YouTube. A su lista se suman otros éxitos como "Por lo que reste de vida" de Thalía (2014) y "Sin Pijama" de Becky G junto a Natti Natasha (2018).

Sin embargo, no fue hasta el 2017 que lograron dar a su carrera el giro que tanto esperaban con "Mi mala", tema en colaboración con la colombiana Karol G. El sencillo tuvo tanta repercusión en redes sociales que se animaron a lanzar una nueva versión junto a Lali Espósito, Becky G y Leslie Grace. Los videos de ambas canciones acumulan más de 214 millones de visitas en YouTube.

En una conversación con El Comercio, Ricky explica: "Después de bastantes intentos, logramos el sonido y el vocabulario que conecta con la gente. Tiene que ver con nuestra madurez artística y con el equipo de trabajo que tenemos ahora. Es como si se hubieran alineado los planetas y, por fin, fue nuestro momento. Uno tiene que montarse en ese tren porque es algo que miles de artistas están esperando. [...] Esta es una carrera que se encarga de filtrar a la gente que le gusta cantar de los que realmente nacieron para dedicarse a la música. El que te guste cantar es solo un 10% del trabajo. [...] La opción siempre fue musical para nosotros. Nunca pensamos en dedicarnos a ser veterinarios o algo parecido. Sabíamos que en algún momento iba a suceder, solo era cuestión de tiempo. Algo que tuvimos muy claro es que nunca nos íbamos a rendir hasta poder decir que lo habíamos logrado".

En los últimos catorce meses, la vida de estos músicos dio un giro de 180 grados. No solo a lo que a propuestas musicales se refiere, sino al número de alcance que pueden generar en redes sociales. Por poner un ejemplo puntual: en menos de un año pasaron de 100 mil a más de 1 millón de seguidores en Instagram. ¿Son más cuidadosos con sus movimientos en estas plataformas?, se les pregunta. "En realidad, nos criamos la vida entera en este ambiente. Siempre estuvimos con el ojo pendiente. Incluso cuando nadie nos conocía, vivíamos con la posibilidad de que una o dos personas nos estuvieran viendo. Ahora, las cosas son más intensas porque ya no son 50 mil personas las que están del otro lado, sino más de 1 millón", expresa Ricky.

Pronto, el miedo de estancarse en el término 'one hit wonder' –la popularidad de un artista basada en un solo éxito– los invadió. "Esa ['Mi mala'] no era una canción que necesariamente estábamos empujando como nuestro sencillo, simplemente era un tema al que le teníamos mucha fe y queríamos lanzarlo para ver qué pasaba. […] Era una prueba para ver si conectábamos. Gracias a Dios, a los nuevos temas como 'Ya no tiene novio' junto a Sebastián Yatra y 'Desconocidos' ft. Camilo y Manuel Turizo les fue bien. Ya no somos unos artistas de un solo éxito. Tres canciones no está tan grave [risas]. Se trata de seguir reinventándonos y respetar al público al que hemos conquistado", afirma Mau.



LEGADO MUSICAL

El apellido de los artistas no es ajeno al mundo musical. Mau y Ricky son hijos de Ricardo Montaner, el cantautor de temas como "Me va a extrañar" (1999) y "Si tuviera que elegir" (2002), quien ha logrado posicionar 22 hits en el top 10 de la música latina.

Cuando El Comercio les consulta si creen que estaban predestinados a ser estrellas, ellos responden que nunca dieron nada por hecho. "No pensamos que por ser hijos de nuestro padre iba a funcionar. Al tener ese ejemplo de trabajo duro en casa hizo que no nos agarrara por sorpresa el hecho de que esto iba a tomar tiempo. Sí sentimos esa presión extra de continuar el legado y que se convierta en una dinastía de músicos importantes. Que nuestro padre también pueda sentirse como 'el papá de Mau y Ricky', aunque su carrera sea tan inmensa", agrega.

Omitir el apellido Montaner del título del grupo tuvo algo que ver con eso. "Por un buen tiempo se pensó en que nos llamemos Montaner, pero le planteamos esa idea a mi papá y nos dijo: 'Es que Montaner soy yo' [risas]. Entonces, que sean nuestros nombres y que se jodan. […] Antes nuestras entrevistas empezaban con 'bueno... y su papá', pero últimamente esto ha cambiado. Ahora, esa es la pregunta número diez. Queremos hablar de la familia también, pero eso ya pasó a un segundo plano. Es fruto de años de trabajo", dice Ricky.

VÍNCULO PERUANO

Los venezolanos, quienes han radicado gran parte de su vida en Miami, también se pronunciaron sobre la crisis de su país y el gran número de inmigrantes que llegaron al Perú durante el último año. "Son un país que le abrió la puerta a nuestros compatriotas que buscan refugio. Nadie se merece vivir así. Obvio estamos muy tristes con todo lo que está pasando. Saber que somos hermanos y que estamos para ayudarnos habla maravillosamente bien de ustedes. Nuestra responsabilidad tal vez está en brindarles con nuestras canciones momentos de distracción a intervalos de tres minutos. [...] Sé que pronto pasaremos al otro lado", manifiesta Mau.



De hecho, los compositores consideran que el Perú es un país con el que se sienten cercanos por diversos factores. "Fue el primer lugar en donde Mau y yo nos dimos cuenta de que esto estaba funcionando. Fuimos como invitados de Abraham Mateo en uno de sus conciertos [abril 2018]. Ese día, estábamos con los muchachos de Piso21 y nos dijeron: 'No es por joda, pero creo que su canción ['Mi mala'] fue la que más se coreó en todo el evento'. Nosotros le respondimos: 'De qué estás hablando, chico'. Cuando vimos el video de las 30 mil personas que estuvieron ahí cantando nuestra canción a todo pulmón, nos dimos cuenta de que estaba ocurriendo algo interesante. Esa reacción no es que alguien nos diga que oyó nuestra canción en una discoteca. Este es un 'hit' que ya vive en la gente. Estando en Perú, creció la presión de que el próximo tema que estrenemos se convierta en algo así", afirma Ricky.

Además de estos aspectos, los cantautores mantienen un lazo con el Perú debido a su relación con Nicole Zignago –hija del cantautor Gian Marco Zignago– quien fue una de las compositoras de "1, 2, 3" de Sofía Reyes. "La historia de esa canción es muy cómica, no era un tema que estábamos escribiendo para Sofía en ese momento. Me habían pedido canciones para Shakira y yo iba a tener una sesión musical junto a Jon Leone para centrarnos en eso. Sabía que Sofía es fan de Shakira así que le dije que venga a la sesión. Nicole también se unió. Si es que no me equivoco, es la primera canción de co-autoría que Nicole hizo. Que haya conectado tanto con la gente para ser su primer tema, es algo muy chévere [tiene más de 400 millones de reproducciones]. [...] Nuestra cuñada también es peruana, mis sobrinos son de raíces peruanas. Ya es casi como un vínculo directo con su país [risas], aparte del cariño que le han brindado a nuestro padre toda la vida", finaliza Ricky.