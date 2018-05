Roberto Carlos cuenta cómo aprendió a convivir con el TOC

El cuatro veces ganador de los Grammy Latino lanzará este año "Amor sin límites", su primer álbum de canciones inéditas en español después de dos décadas y media. Su primer sencillo, "Regreso", se dará a conocer el 8 de junio próximo, como un adelanto de su nueva propuesta discográfica, la cual sirvió de excusa para entrevistarlo y descubrir que detrás de su enigmática personalidad se oculta un hombre que superó la adversidad y aprendió a convivir con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), responsable de sus supersticiones extremas.

El encuentro fue en la habitación 2122 del hotel Paradisus, ubicado en Playa del Carmen, Cancún. El espacio está decorado íntegramente en blanco, salvo por las cortinas color cielo que hacen juego con la camisa y el pantalón del artista de 77 años. El requisito principal para acceder a esta cita era vestir completamente de blanco o celeste; de blanco también están los miembros del staff que acompaña al artista.

(Foto: AP)

OBSESIONES

Roberto Carlos tiene comportamientos repetitivos debido al TOC que padece. Además de vestir solo prendas blancas y celestes, siempre entra y sale por la misma puerta.



En agosto no ofrece conciertos ni graba discos y nunca firma contratos en luna menguante. Jamás pronuncia palabras como 'azar', 'infierno' y 'maldad', y en su camerino todo debe ser blanco y traído de Brasil.

Considerado en Brasil y en el resto de América Latina como el rey de la música latina, el autor de celebradas interpretaciones románticas reconoce que si bien en algún momento el TOC representó un obstáculo en su vida laboral, luego se convirtió en un elemento importante para perfeccionar sus canciones e interpretaciones.

"El TOC me lleva a ser un hombre paciente, exigente y muy detallista con las cosas que hago, corrijo y repito las veces que sean necesarias hasta quedar satisfecho. Por eso creo que ese problema a veces ayuda", señala Roberto Carlos, antes de soltar una gran carcajada.

NUEVA ERA

"Amor sin límites", la nueva propuesta discográfica del artista brasileño, contiene diez canciones: cuatro de reciente composición y otras seis que por primera vez se editan en español. Será su primer álbum de canciones inéditas en español después de 25 años.



"Representa mucho para mí lanzar algo en español. Es una gran alegría hacer este disco, es importante, siento que va a tener una aceptación grande por la entrega y cariño que le he puesto", refiere.

"Regreso", el primer tema que contempla el disco, suena como un clásico. Narra la historia de una pareja que retoma su relación luego de una separación. "Me alegra hablar del amor en todas sus formas: con alegría o dolor. Y no sé si tenga la pretensión de que mis canciones se conviertan en himnos. No sé si ese sea mi objetivo", detalla, para luego aclarar que todas sus composiciones están inspiradas en sus vivencias.

"Todo lo que hago tiene que ver con lo que observo, oigo y veo pasar. Mi musa inspiradora realmente es la vida", dice.

Con una destacada carrera de más de 55 años y ventas superiores a los 125 millones de álbumes solamente en Latinoamérica y la península ibérica, Roberto Carlos suma más de 500 canciones como compositor y sigue siendo uno de los artistas latinos con más ventas en el mundo, siendo relevante por su contribución artística y personal.

Pese a haber alcanzado innumerables metas en su labor profesional, el hombre que enamora con sus interpretaciones siente que musicalmente todavía tiene mucho por hacer, como crear una canción que hable del amor en todas sus formas.

"Nunca se ha hecho todo. Todavía hay cosas por hacer, tengo un sueño: hacer una canción que resuma todo lo que he dicho del amor en otros temas", aclara.

Aunque reconoce que otros géneros musicales le han ganado terreno a la música romántica, no cree que estos le resten espacio a las interpretaciones que hablan del amor, ya que es un sentimiento universal.

"Creo que la cosa está dividida. Hubo un tiempo en que la música romántica tenía más espacio que el que tiene hoy, pero no creo que los otros géneros le quiten espacio porque todos hablamos de amor y lo hacemos de la misma forma", explica el célebre artista del millón de amigos.