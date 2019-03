Ariana Grande recordó a Mac Miller en el inicio de la gira mundial de "Sweetener"

Ariana Grande inició en los Estados Unidos la gira mundial de "Sweetener". Previo a su concierto en Albany, Nueva York el pasado lunes por la noche, un detalle llamó la atención de todos. Mientras los fanáticos de la artista esperaban el show, por los parlantes sonaron canciones que le pertenecen a su ex pareja, Mac Miller.

Este detalle no pasó desapercibido para los asistentes al Times Union Center de Albany, quienes rápidamente empezaron a corear las canciones del rapero que falleció el pasado 7 de septiembre del 2018.

Por si fuera poco, Ariana Grande empezó su espectáculo con una nueva versión de su tema "Raindrops", cuya letra estaría relacionada a la muerte de Mac Miller ya que habla de "un ángel que llora".

Otro de los momentos emotivos de la noche fue cuando Ariana Grande interpretó el tema "One Last Time", canción que tiene un significado especial para ella ya que fue realizada tras el trágico atentado que sufrió en Manchester.

Asimismo, Ariana Grande interpretó "Break up with your girlfriend, I'm bored", "Bloodline", "NASA" y "7 rings" que intercaló con algunos de sus éxitos antiguos como "Break Free", "Love Me Harder" y "Dangerous Woman" antes de despedirse con "Thank U, Next", su más reciente hit.

"No sé qué decir, de verdad. Por ahora tendrá que ser suficiente con un simple gracias. Fue un sueño hecho realidad. Los quiero muchísimo", dijo Ariana Grande tras su presentación.