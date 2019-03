Justin Bieber: todas las veces que su carrera se vio afectada por su lucha contra la depresión

El 2019 se puede describir como el año en el que Justin Bieber decidió hacerle frente a sus problemas emocionales. A inicios de febrero, diversos medios tales como la revista "People", informaron que la estrella canadiense estaría recibiendo un tratamiento para poder combatir los problemas relacionados a su salud mental.

La noticia no "cayó como un balde de agua fría" para sus fanáticos, pues Bieber siempre se ha mostrado abierto en relación a sus batallas contra la depresión. De hecho, el cantante y su esposa (la modelo Hailey Baldwin) protagonizaron la portada de la revista "Vogue", medio en el que el artista se sinceró acerca de sus problemas emocionales.

Él confesó: "Me deprimí mucho en la gira. No he hablado de esto, y todavía estoy procesando muchas cosas que no he contado. Estaba solo. Necesitaba algo de tiempo". Bieber se refería a 'Purpose Tour', el tour mundial que abandonó en julio del 2017. Aunque en ese entonces no explicó los motivos, diversas fuentes aseguraron a el intérprete de 25 años quería enfocarse en un "despertar espiritual".

Este fue el comunicado con el que su equipo anunció la cancelación de su gira: "Debido a circunstancias imprevistas, Justin Bieber cancelará el resto de los conciertos del Purpose World Tour. Justin ama a sus fans y odia decepcionarlos. Da las gracias a sus seguidores por la increíble experiencia de la gira en los últimos 18 meses. Está agradecido de haber compartido esa experiencia con su elenco y el equipo para más de 150 shows exitosos en los 6 continentes. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, ha decidido que no realizará más fechas. Los boletos se reembolsarán".

En agosto del 2017, el canadiense publicó un mensaje en redes sociales en el que indicó que quería enfocarse en su crecimiento artístico: "Estoy tan agradecido con ustedes. Agradezco poder salir de gira, pero me hace más feliz el poder hacerlo con mis fans. Mi crecimiento no es un camino sencillo, pero quiero hacer las cosas de la mejor manera", se leyó en su texto.

OPTA POR AISLARSE

En marzo del 2016, el intérprete de "Baby" decidió cancelar sus 'meet & greets' (las tomas de fotografías con su legión de fanáticos) tras confesar que se sentía "agotado, angustiado y deprimido". Vale recalcar que el costo para poder tomarse una foto con Bieber iba entre los 925 y 2,000 dólares.

Él manifestó: "Me gusta conocer a gente, pero termino sintiéndome tan agotado y lleno de tanta energía espiritual de otras personas que termino tan agotado e infeliz. La presión de cumplir con las expectativas de la gente sobre lo que se supone que debo ser es mucho para mí y mucho para mis hombros. No quiero decepcionar a nadie, pero preferiría solo darles el show y mis álbumes como les prometí".



A fines del 2015, el ganador del Grammy se enfrentó a un escándalo similar. Bieber abandonó un concierto en Oslo después de la primera canción. ¿El motivo? El cantante se enfureció con sus fanáticos por "ensuciar su escenario y llenarlo de agua". En el vídeo se escucha que este dice: "Paren. ¿Chicos, me están escuchando? Estoy intentando limpiar el suelo. Olvídenlo, he terminado. No voy a seguir con el show".

Horas después, al cantante no le quedó otra opción que disculparse en Instagram: "Tristemente ha sido una semana difícil para mí, muchos días sin dormir, mientras tengo que estar 'listo', como ellos dicen, para las cámaras, fans, etc. De ninguna manera quise ser grosero, pero decidí terminar el show cuando vi que las personas de la primera fila no escuchaban. [...] Lo siento mucho por las personas que estaban hacia atrás del público y por todo aquel al que pude ofender. Siento también haber hecho perder su tiempo a la gente que veía el concierto por la televisión. Me aseguraré de arreglarlo la próxima vez. Con amor, Justin".

El futuro de la carrera musical de Bieber es incierto. A inicios del 2019, él aseguró que le angustiaba el simple hecho de "tener que pensar en lanzar música". "Soy el emocionalmente inestable. Lucho por encontrar la paz. [...] Siempre quise la seguridad: cuando era niño mi padre se iba a veces. Con el estilo de vida que vivo, todo es muy incierto. Necesito algo que sea seguro", reveló.

Recordemos que su último lanzamiento musical fue en julio del año pasado con el tema "No Brainer" en colaboración con DJ Khaled, Chance the Rapper y Quavo. ¿Volveremos a verlo en un escenario? Solo el tiempo lo dirá.