Nuevo álbum de BTS supera récord de pedidos anticipados en solo cinco días

BTS regresa este 12 de abril con su nuevo álbum "Map Of The Soul: Persona", el cual ya causa sensación. A tan solo cinco días de iniciar la pre-venta del álbum, el grupo de K-pop batió su propio récord con más de dos millones de pre-pedidos.

"Map Of The Soul: Persona" de BTS logró superar los 2 millones 685 mil 30 pedidos anticipados; casi el doble de lo obtenido con su anterior disco "Love Yourself: Answer", el cual alcanzó 1 millón 511 mil 910 pedidos anticipados.

Este récord de BTS ha logrado que "Map of the Soul: Persona" se convierta en el #1 de CD's y vinilos mejor vendidos de Amazon y se mantiene en dicha posición por siete días consecutivos.

"Map of the Soul: Persona"se estrenará el 12 de abril a nivel mundial. Un día después, BTS se presentará en el programa cómico estadounidense "Saturday Night Live".