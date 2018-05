YouTube: BTS estrenó el video oficial de "Fake Love"

El grupo BTS vuelve a proponer a sus fans un mundo en el que la realidad se confunde con los sueños en el videoclip oficial de "Fake Love", el primer corte del disco "Love Yourself: Tear".

El grupo de K-Pop más popular en América Latina lanzó el video en YouTube la mañana del viernes, pero desde hace varios días encabezaban las tendencias de Twitter con hashtags de fans expectantes por el estreno.

YongSeok Choi, realizador coreano conocido como Lumpens, estuvo encargado de la dirección del clip. Se trata de un viejo colaborador de BTS y el responsable de los populares videos de "DNA" y "Blood, Sweat and Tears".

"Fake Love" es la segunda producción visual de BTS relacionada a "Love Yourself: Tear". A inicios de mayo el grupo publicó "Singularity", con un tráiler de su 'comeback'.

"Love Yourself: Tear" se publica ocho meses después del exitoso "Love Yourself: Her", producción con la que el grupo llegó al Top 10 del ránking Billboard 200.