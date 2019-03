Club de fans de BTS, ARMY, se consagra en los iHeartRadio Music Awards 2019|VIDEO

El pasado jueves 14 de marzo se celebró en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California (EE.UU) los iHeartRadio Music Awards 2019 y el K-pop se hizo presente a través de BTS. Si bien el grupo surcoreano no asistió a la ceremonia de premiación, su fanclub oficial denominado ARMY se llevó el premio a Mejor ejército de fans.

Este reconocimiento se entrega en cada edición de iHeartRadio Music Awards al club de fans más dedicados. Destacado por su ferviente apoyo a BTS, el ARMY pudo sobresalir por encima de los seguidores de Ariana Grande ("Arianators"), Justin Bieber ("Beliebers") y de Taylor Swift ("Swifties").

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el ARMY se hace del premio "Best Fan Army", ya que durante el 2018 también destacó en esta categoría.

TIFFANY YOUNG

El K-pop no solo estuvo representado por BTS y su club de fans. La aún miembro de Girls' Generation, Tiffany Young -quien hoy hace su carrera solista en Estados Unidos- obtuvo el premio a Mejor solista sobresaliente en los iHeart Radio Music Awards 2019.

Con sus recientes singles "Over My Skyn" (2018), "Teach You" (2018), "Born Again" (2019) y "Lips On Lips" (2019), la cantante nacida en San Francisco agradeció a sus fans diciendo: "Gracias a todos mis fans y todos los fans del K-pop. Ustedes se unieron muy bien y gracias por crear estas oportunidades y el cambio. Tú eres el cambio".