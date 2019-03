"Sucker": letra e historia de la nueva canción de los Jonas Brothers

Los Jonas Brothers están de regreso. Los hermanos decidieron volver a juntarse para hacer suspirar a sus seguidoras y tras casi seis años desde su separación, estrenaron el videoclip de su nueva canción, “Sucker”, que desde el jueves 28 de febrero ya cuenta con más de 37 millones de reproducciones en YouTube.

El grupo se había separado en el 2013 tras lanzar cuatro discos de estudio. Durante estos últimos seis años, cada uno se había dedicado a distintos proyectos. Nick Jonas ha publicado tres álbumes en solitario y participado en series como "Kingdom" o Scream Queens. Por su parte, Joe Jonas se volvió el flamante vocalista de DNCE y alcanzo el éxito con "By The Ocean". Finalmente, Kevin Jonas se dedicó a diversos proyectos empresariales. Pero un día, ellos decidieron regresar a hacer lo que más les apasiona: la música.

Este nuevo video ha sorprendido a los seguidores y no solo por la pegajosa letra y ritmo, sino también, porque están acompañados de sus respectivas parejas en la vida real. Ellas son Danielle Jonas, la señora de Kevin; Priyanka Chopra, la esposa de Nick y Sophie Turner, la novia de Joe.

¿Cuál es la historia de la nueva canción de los Jonas Brothers?

"Sucker" es el single que ha marcado el regreso de la banda de hermanos y retrata el intenso amor que uno suele sentir por su crush, a tal grado que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Probablemente sea esa la razón por la que en el video salen Sophie Turner, Priyanka Chopra y Danielle Jonas, mostrando que el amor que les tienen los integrantes del grupo es inmensurable.

Tanto ha sido la popularidad de esta nueva canción que se encuentra en primer lugar de las tendencias en YouTube y número uno en Itunes. El retorno de los Jonas Brothers ha alegrado a más de uno que sin duda será un gran éxito la carrera que han decidido retomar.



La banda está consciente de su éxito y en su cuenta de Instagram han publicado una foto con un especial agradecimiento a Ryan Teder, vocalista de One Republic y quien los ayudó con el single.



Lyrics de "Sucker" en inglés

We go together

Better than birds of a feather, you and me

We change the weather, yeah

I’m feeling heat in December when you’re around me



I’ve been dancing on top of cars and stumbling out of bars

I follow you through the dark, can’t get enough

You’re the medicine and the pain, the tattoo inside my brain

And, baby, you know it’s obvious



I’m a sucker for you

You say the word and I’ll go anywhere blindly

I’m a sucker for you, yeah

Any road you take, you know that you’ll find me

I am a sucker for all the subliminal things

No one knows about you, about you

And you’re making the typical me break my typical rules

It’s true, I’m a sucker for you, yeah

Don’t complicate it



‘Cause I know you and you know everything about me

I can’t remember all of the nights

I don’t remember when you’re around me

I’ve been dancing on top of cars and stumbling out of bars

I follow you through the dark, can’t get enough

You’re the medicine and the pain, the tattoo inside my brain

And, baby, you know it’s obvious

I’m a sucker for you

You say the word and I’ll go anywhere blindly

I’m a sucker for you, yeah

Any road you take, you know that you’ll find me

I am a sucker for all the subliminal things

No one knows about you, about you

And you’re making the typical me break my typical rules

It’s true, I’m a sucker for you, yeah

I’ve been dancing on top of cars and stumbling out of bars

I follow you through the dark, can’t get enough

You’re the medicine and the pain, the tattoo inside my brain

And, baby, you know it’s obvious

I’m a sucker for you, yeah

You say the word and I’ll go anywhere blindly

I’m a sucker for you, yeah

Any road you take, you know that you’ll find me

I am a sucker for all the subliminal things

No one knows about you, about you

And you’re making the typical me break my typical rules

It’s true, I’m a sucker for you

I’m a sucker for you



Lyrics de "Sucker" en español

Vamos juntos

Mejor que pájaros de pluma, tú y yo

Cambiamos el tiempo, sí

Estoy sintiendo calor en diciembre cuando estás cerca de mí



He estado bailando en lo alto de coches y tropezando fuera de los bares

Te sigo a través de la oscuridad, no tengo suficiente

Eres la medicina y el dolor, el tatuaje dentro de mi mente

Y, baby, sabes que es evidente



Tengo debilidad por ti

Dices una palabra e iré a cualquier sitio ciegamente

Tengo debilidad por ti, sí

Cada camino que cojas, sabes que me encontrarás

Nadie sabe acerca de ti, acerca de ti

Y estás haciendo que mi ‘yo’ típico rompa sus típicas normas

Es cierto, tengo debilidad por ti, sí



No lo compliques

Porque te conozco y tú sabes todo acerca de mí

No puedo recordar todas las noches

No recuerdo cuando estás cerca de mí



He estado bailando en lo alto de coches y tropezando fuera de los bares

Te sigo a través de la oscuridad, no tengo suficiente

Eres la medicina y el dolor, el tatuaje dentro de mi mente

Y, baby, sabes que es evidente



Tengo debilidad por ti

Dices una palabra e iré a cualquier sitio ciegamente

Tengo debilidad por ti, sí

Cada camino que cojas, sabes que me encontrarás

Nadie sabe acerca de ti, acerca de ti

Y estás haciendo que mi ‘yo’ típico rompa sus típicas normas

Es cierto, tengo debilidad por ti, sí



He estado bailando en lo alto de coches y tropezando fuera de los bares

Te sigo a través de la oscuridad, no tengo suficiente

Eres la medicina y el dolor, el tatuaje dentro de mi mente

Y, baby, sabes que es evidente



Tengo debilidad por ti

Dices una palabra e iré a cualquier sitio ciegamente

Tengo debilidad por ti, sí

Cada camino que cojas, sabes que me encontrarás

Nadie sabe acerca de ti, acerca de ti

Y estás haciendo que mi ‘yo’ típico rompa sus típicas normas

Es cierto, tengo debilidad por ti

Tengo debilidad por ti