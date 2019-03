Michael Jackson: fanáticos piden que paren las acusaciones

Parece una broma de mal gusto, pero no lo es: varias asociaciones de fanáticos de Michael Jackson han denunciado a Dan Reed, director del documental "Leaving Neverland". Así lo informó la agencia France-Presse, que recogió los testimonios de The Michael Jackson Community, MJ Street y On The Line, grupos que piden que se deje de "insultar la memoria" del cantante.

► Paris Jackson vs TMZ: la verdad detrás del intento de suicidio de la hija de Michael Jackson

► "Leaving Neverland": hora y canal para ver el polémico documental de Michael Jackson | VIDEO



Sorpresivamente, Reed no ha sido el único denunciado. Robson Wade y James Safechuck, quienes en el filme denuncian haber sido abusados sexualmente por Jackson, también fueron incluidos en la demanda por "linchar" al músico.

El abogado encargado de la causa que se resolverá en Orleans, Francia, es Emmanuel Ludot, cuya trayectoria no es desconocida para los fans de Jackson. Él, según se recuerda, lideró la exitosa acusación en contra del doctor del músico, al que demandó por "estresar a sus seguidores" al darle a Jackson medicamentos que finalmente mataron al intérprete de "Billie Jean". Ludot, sobre este caso, dijo sentirse indignado por las "acusaciones extremadamente graves" que insultan la memoria del artista y que "va a desacreditar todas las acusaciones de pedofilia".

Esta denuncia llega mientras instituciones de varias partes del mundo están dejando en claro sus posturas en contra de Jackson. Una de ellas es la británica BBC Radio 2, que hace pocas semanas anunció que retiraría de su programación toda la música del cantante. Por su lado, el Children'Paris Jackson vs TMZ: la verdad detrás del intento de suicidio de la hija de Michael Jackson's Museum de Indianápolis ha sacado de exposición el sombrero Fedora y el guante blanco que Jackson volvió icónicos.

La industria de la moda también ha tomado acciones sobre estas acusaciones. Recientemente, la casa Louis Vuitton retiro todas las prendas inspiradas en Michael Jackson que presentó a inicios de este año. La marca se excusó diciendo que, en ese momento, no sabían de la existencia del documental y que no producirán nada relacionado con el artista.