People's Choice Awards 2018: esta noche se entregan los premios

Cada año, los People's Choice Awards le dan la potestad al público de reconocer a los más destacados en la música y el cine. La edición 2018 de los premios se realizará este domingo en California y las principales figuras del espectáculo anglosajón ya han confirmado su presencia.

Las cintas "Black Panther", la serie "This Is Us" y los cantantes Taylor Swift y Ed Sheran destacan entre los que más nominaciones tienen. Los resultados se darán a conocer en una gala en el Baker Hanger de Santa Mónica, California que podrás seguir en vivo en una narración que haremos minuto a minuto en esta nota.

SOBRE LOS HORARIOS

La transmisión de los PCAs 2018 será de la cadena E! Entertainment, que también transmitirá la alfombra roja con los comentarios de Jason Kennedy y Giuliana Rancic. La 'red carpet' también se podrá ver desde el Facebook oficial de los People's Choice Awards.

La entrega de premios comenzará a las 21 horas (Perú/ Ecuador) y a las 23 horas para Argentina y Chile.

SOBRE LOS PREMIOS

Los People's Choice Awards 2018 tienen 43 categorías y los ganadores de cada una de ellas son seleccionados mediante la votación del público. Este año, hay 13 nuevas categorías.

Entre estos destacan el People's Icon Award, que será entregado a la comediante Melissa McCarthy; el Fashion Icon Award, l que se ha hecho acreedora Victoria Beckham; y el People’s Champion Award, de justicia social, para el activista Bryan Stevenson.

Serán 25 en total los presentadores de los People's Choice Awards 2018 entre los que destacan Amber Valletta, Busy Philipps, Camila Mendes, Christina Hendricks, John C. Reilly, Terry Crews y Will Ferrell. Puedes ver la lista completa aquí.