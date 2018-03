Ricky Martin ha confesado detalles desconocidos de su vida personal. El artista boricua reveló que tuvo una novia que sabía bien cuál era su orientación sexual, pero que aun así mantuvieron una relación por casi 10 años.

El momento se dio cuando hacía declaraciones sobre su papel en la serie 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', en la que encarna al personaje de Martín. El artista comparó su papel en algunos aspectos con su vida amorosa del pasado, concretamente del momento en el que tomó la decisión de aceptarse.

"En los años 90 estaba trabajando como loco. Tenía novias, tenía novios, perros, gatos. Pero mi carrera nunca saboteó mi vida íntima (...) Tenía a mi novia, que era una mujer con la que salí de una manera intermitente durante nueve años, y ella es como la Gala para Dalí. Dalí tenía Gala. Y tuve a esta mujer que fue increíble", relató.

"Desafortunadamente, ya no hablamos, pero ella fue increíble, y ella era poderosa y sabía de mí. Ella sabía que yo era gay, pero estábamos juntos", reveló el intérprete en entrevista con el sitio Vulture.

Si bien Ricky Martin evitó señalar directamente a la presentadora mexicana Rebecca de Alba, se presume que su confesión estaría relacionada con ella ya que ha sido la única novia con quien el cantante boricua mantuvo una prolongada unión de 7 años, que finalizó en 2005.

El artista también habló sobre lo fácil que es su vida luego de hacer pública su orientación. Una decisión que muchos le aseguraban que hundiría su carrera.

"Sí, todos. Las personas que amo, las personas que estaban muy cerca de mí, me dijeron: 'Si sales este será el final de tu carrera'. Las chicas no comprarán tus álbumes, no comprarán tu camisetas, no comprarán tus entradas para el concierto', y eso me impidió salir por muchos años. Porque trabajas tan duro para llegar a un lugar en el negocio del entretenimiento y luego te dicen que si hablas de tu naturaleza todo se derrumbará", aseguró.

Actualmente Ricky Martin vive casado con Jwan Yosef, con quien cría a sus dos hijos: Matteo y Valentido, gracias a la gestación subrogada.