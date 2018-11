Roger Waters en Lima: así fue el show del ex Pink Floyd en el Monumental | FOTOS

Once años después del que fue su primer concierto en Lima- un show que, además, coincidió con el inicio de la apertura de la ciudad a la llegada de artistas y bandas internacionales- Roger Waters regresó al Perú con la gira Us+Them.

El concierto, que se extendió por poco más de dos horas, se realizó en el Estadio Monumental de Ate y estuvo compuesto por un repertorio de temas setenteros de Pink Floyd (principalmente los discos "Animals", "The Darks Side of The Moon" y "The Wall") y "Is This the Life We Really Want?", el más reciente álbum en solitario de Roger Waters.

Además de las brillantes interpretaciones de Roger Waters y su banda, en el show destacaron los respaldos audiovisuales en los que el músico hacía un llamado a la resistencia en tiempos adversos. Mensajes en pro de la liberación de Palestina, contra la visión "consumista" de Mark Zuckerberg (Facebook) y contra la administración de Donald Trump fueron proyectados durante la interpretación de dos de sus temas más políticos: "Dogs" y "Pigs".

La gira Us+Them comenzó en mayo del 2017 y concluirá con esta etapa por América Latina. Luego del Perú, Roger Waters visitará Colombia, Costa Rica y México, donde cerrará con tres shows en México D.F., dos en Guadalajara y dos en Monterrey.

Este fue el repertorio completo del concierto en el Monumental:

Primera parte:

"Speak to Me"

"Breathe" (primera parte)

"One of These Days"

"Time"

"Breathe" (parte final)

"The Great Gig in the Sky"

"Welcome to the Machine"

"Déjà Vu"

"The Last Refugee"

"Picture That"

"Wish You Were Here"

"The Happiest Days of Our Lives"

"Another Brick in the Wall Part 2"

"Another Brick in the Wall Part 3"

Segunda parte:

"Dogs"

"2Pigs (Three Different Ones)"

"Money"

"Us and Them"

"Smell the Roses"

"Brain Damage"

"Eclipse"

Encore:



"The Gunner's Dream"

"Comfortably Numb"