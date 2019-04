Slash: "Me gusta la música folclórica peruana" | ENTREVISTA

"Mi corazon está latiendo fuego": habla desde Los Ángeles y su voz suena tan limpia y contundente que uno lo imagina muy dueño de sí, con su sombrero de copa y su Les Paul gobernando el universo desde un escenario inalcanzable. Íntegro y sin una pizca de psicoactivos. Muy lejos de esa guerra de poderes con Izzy Stradlin que terminó minando a Guns N' Roses. Y, claro, más lejos aún de esos escalofriantes episodios cardiovasculares que casi lo transportan al otro mundo. "¿Vieron la película Pulp Fiction? Bueno, en 1993 a Slash tuvieron que clavarle una inyección en el corazón para salvarlo", diría un infidente Axl Rose.

►La novia de Axl Rose en "November Rain" de Guns N' Roses sorprende en nueva campaña

►Slash reveló que se amistó con Axl Rose durante visita al Perú



"Todas esas noticias de que tengo desfibrilador son muy viejas, ya no uso esa cosa desde 2005, mi corazón está perfecto", asegura el hombre que hace 53 años nació en Londres y es considerado uno de los guitarristas vivos más brillantes del planeta. Puntal de la banda más influyente en la historia del hard rock, se dio el lujo de formar una serie de proyectos solistas o paralelos —Slash's Snakepit, Velvet Revolver, Apocalyptic Love, World on Fire—, reintegrarse a Guns N' Roses para la histórica gira del 2016 y retornar como solista. "Justo en este momento estoy preparando los temas para la gira sudamericana. Ya quiero volver", dice.

SUEÑO ESTEREO

​En efecto, después de una primera visita con Myles Kennedy & The Conspirators y luego con GNR, Slash regresa a estos pagos so pretexto de presentar "Living The Dream", su cuarto álbum de estudio. "Me parece que fue ayer el 2005, cuando fui por primera vez al Perú. Pero cuando realmente conocí Lima fue el 2016, estuve dos días paseando, tuve tiempo para hacer compras y, por supuesto, comer". ¿Algún disco, grupo o solista peruano que haya capturado particularmente tu atención? "Sí, la música folclórica. La escuché caminando por algún lugar que no recuerdo y me gustó mucho. Pero no he tenido tiempo de escuchar a ninguna banda de rock contemporáneo del Perú"”.

Lo más probable es que esta vez sí lo haga, considerando que los nacionales Cuchillazo descorrerán el telón de una noche que promete una anfetamínica descarga rock duro, territorio gobernado por este súbdito confeso de Led Zeppelin y B.B. King. Dijiste que la música es más orgánica en vivo y por eso prefieres las grabaciones en directo que en estudio. ¿Lo sigues pensando? "Totalmente, es mejor tener una performance en vivo y de manera espontánea por muchas razones. Porque interactúas con tu banda de amigos y enfrentas el carácter del público, que se siente empoderado por la música fuerte. Yo siempre voy a preferir que todo se haga en vivo".

Slash ft.Myles Kennedy & The Conspirators - Anastasia | Live in Sydney. (Fuente: YouTube)

El último disco de Myles Kennedy & The Conspirators es "Living the Dream". ¿Estás viviendo en ese sueño? ¿Tal vez sea un sueño tener una banda propia y no depender de un colectivo repleto de egos y estrellas? "Es altamente probable que esté de acuerdo con lo que dices. Pero quisiera remarcar que si el disco lleva ese nombre es por su marcado acento político", replica acerca del flamante esférico producido por Michael Baskette, lanzado en septiembre del año pasado y motivo de una asfixiante gira de 54 conciertos que empieza el 3 de mayo en México. Siguen Bogotá y Lima. Y después de girar por Sudamérica, Europa y EE.UU., todo concluirá el 13 de agosto en Miami.

CUERDA PLANETARIA

Hijo de un diseñador de portadas de discos y de una vestuarista de estrellas de rock, casi no hay ícono parnasiano que haya prescindido de los servicios de Saul 'Slash' Hudson: de Michael Jackson y los Bee Gees a Bob Dylan e Iggy Pop. De Ozzy Osbourne, Jerry Lee Lewis y Carole King a Lemmy Kilmister, Dave Grohl, Flea y B.B. King. Ni Rihanna, Paulina Rubio o Marta Sánchez se salvaron de su influjo, ese punzocortante viaje por el diapasón que coloca su "Sweet Child O' Mine" en la cima de los mejores riffs de la historia. "Cada día aparecen grandes grandes músicos, pero yo ando muy pegado a los clásicos", dice.

Slash habla de sus adicciones. (Fuente: YouTube)

Tu madre salió con David Bowie, ¿cómo lo recuerdas? "Es el gran ícono del rock de todos los tiempos. Sí, en el 75 mi madre estaba diseñando su ropa y tuvo una relación misteriosa con el Duque Blanco, los encontré un par de veces en la cama", dice sonriendo. ¿Y cómo será tu show en Lima? "Va a ser mejor que fabuloso: extraordinario. Tocaremos covers y estrenaremos canciones. Serán dos horas de energía y rocanrol de altísimo poder y gran sonido. Estoy muy ansioso de aterrizar en Lima", concluye el ex coleccionista de serpientes cascabel.