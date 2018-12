The Cure lanzará un nuevo disco luego de más de 10 años

Después de 10 años de ausencia musical, la agrupación británica The Cure confirmó que volverá a lanzar un nuevo álbum el próximo año. Así lo aseguró su líder, Robert Smith.

Esta noticia se da después que el Salón de la Fama del Rock and Roll anunciara que The Cure será su nuevo miembro en 2019. Def Leppard, Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music y The Zombies también ingresarán.

El vocalista reveló la noticia al programa Sirius XM, donde dijo que todos los integrantes de la banda están emocionados por poner fin a su sequía musical.

Además, dijo que su participación en el festival Meltdown lo ayudó a motivarse y convencerse de que sí podrían hacer nueva música.

"Ver a tantas bandas nuevas, escucharlas y conocer a tantos nuevos músico nos inspiró a hacer algo nuevo, así que sí, estamos a unas seis semanas de terminar nuestro primer disco en más de una década. Esto es emocionante para todos nosotros", contó Smith.

Recordemos que el último disco de estudio de The Cure fue "4:13 Dream", álbum que lanzaron en el año 2008.

Asimismo, Robert Smith, el único miembro original que continúa en la agrupación británica, no quiso revelar el nombre de esta nueva producción discográfica ni la fecha en que saldrá a la venta; sin embargo, trascendió que sería a mediados de 2019.