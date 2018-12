Este jueves el Salón de la Fama del Rock & Roll indicó que entre sus nuevas adiciones en 2019 estarán los músicos The Cure, Radiohead, Def Lepprad, Janet Jackson, Stevie Nicks, Roxy Music y The Zombies; en una ceremonia a realizarse el 29 de marzo de 2019 en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Los artistas fueron elegidos tras haber cumplido 25 años desde el lanzamiento de su primera producción discográfica, ya sea álbum o sencillo. Esta fue la primera vez que Stevie Nicks y Def Lepprad son considerados para ingresar a la élite de artistas.

Cabe señalar que Stevie Nicks ya forma parte del Salón de la Fama con la agrupación Flewetwood Mac. La cantante, de 70 años, se convertirá en la primera artista femenina que ingrese dos veces en la lista.

“Tengo mucho que decir sobre esto, pero guardaré esas palabras para después. Por ahora sólo diré que, he estado en una banda desde 1968, y ser reconocida por mi trabajo como solista me hace tomar un profundo respiro y sonreír. Es una sensación gloriosa”, contó la cantante mediante un comunicado.

Por su parte, Janet Jackson agradeció a la institución y dijo que se siente muy feliz de estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus hermanos.

Kraftwerk, Todd Rundgren, Rage Against the Machine, Rufus & Chaka Khan, MC5, LL Cool J, John Prine y Devo también estaban nominados, pero no resultaron elegidos por la fundación para ingresar al Salón de la Fama.

Recordemos que el Salón de la Fama del Rock and Roll reconoce el aporte de músicos, productores, ingenieros y otras personalidades que han tenido gran impacto e influencia en el desarrollo y evolución del género musical.