Fans del grupo K-Pop GOT7 alborotaron el aeropuerto de México horas previas a la llegada de los coreanos a ese país. La expectativa por ver a los ídolos juveniles era tal que el momento se volvió trending topic mundial en Twitter por varias horas.

#GOT7inMexico #GOT7 #EyesOnYouInCDMX, son algunos de los hastags que invadieron las redes hasta el cierre de esta nota.

Para pesar de las fans de GOT7, la llegada de los ídolos coreanos no pudo ser registrada hasta el momento. Se desconocen las razones.

"Que sad. Bueno, esperemos y que a los chicos les lleguen los mensajes", "#GOT7inMexico eran Las 8 y decían que seguían adentro. 8:30 50% de probabilidad de que ellos estuvieran ahí y el otro que los

sacaron por otra puerta 😭que llegaban a las 9. 9:40 ya se fueron los sacaron por otra puerta", son alguns de lo mensajes que podían leerse de las resignadas fans.

GOT7, una de las agrupaciones K-Pop de mayor cantidad de fanáticos en la actualidad, visitará por primera vez el continente sudamericano este mes de julio. El septeto de chicos, grupo hermano de las también famosas Twice, llegarán en promociones de su reciente lanzamiento "Eyes On You", que incluye su tema éxito en YouTube "Look".

El grupo conformado por JB, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam, y Yugyeom recorrerán en su gira Ciudad de México, Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina en las fechas 13, 15 y 17 de julio, respectivamente.