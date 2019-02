Viña del Mar 2019: ellos serán los rivales de Susan Ochoa y Nicole Pillman en el festival

El Festival de Viña del Mar 2019 se celebrará desde el domingo 24 de febrero hasta el viernes 1 de marzo en el anfiteatro de la Quinta Vergara en Chile. El evento más importante de la música latinoamericana contará con la presencia de diferentes artistas de la talla de Sebastián Yatra, Becky G y Marc Anthony.



Sin embargo, las competencias principales tendrán una variedad de figuras extranjeras. Entre ellas, se destaca la presencia peruana de la mano de las cantantes Susan Ochoa y Nicole Pillman; quienes buscarán una gaviota en la competencia Internacional y Folclórica, respectivamente.

COMPETENCIA FOLCLÓRICA

[ARGENTINA] "Justo ahora" - Destino San Javier

Franco Favini y Bruno y Paolo Ragone conforman este trío argentino, cuyo origen fue rendirle homenaje a sus padres Pedro Favini, Pepe Ragone y "El Paz" Martínez ("Trío Javier") -reconocidos artistas del folclore-, tras su muerte en el 2012.



[BOLIVIA] "Me cansé de amarte" - CH'ILA JATUN

En castellano significa "Pequeños Grandes". El grupo boliviano de folclore surgió en la ciudad de Cochabamba en enero del 2008. Esta es la segunda vez que participan en Viña del Mar, tras quedar finalistas en el 2014.



[CHILE] "Y arderán" - Benjamín Walker

Hijo de la cantante Cecilia Echenique, Benjamín Walker es un joven cantautor chileno que toma influencias de artistas como Víctor Jara, Manuel García, Pedro Aznar y Luis Alberto Spinetta.



[COLOMBIA] "Que me beses" - Grupo Kvrass

Rafael Pérez, Yader Romero, Kenel Swing y Luís "El Nene" Carrascal dan vida a este cuarteto de vallenato desde el 2007. Son reconocidos como "la nueva historia del vallenato en Colombia" y cuentan con una nominación a los premios Grammy Latinos en el 2009.

​

​[PANAMÁ] "Mi tierra te llora" - Margarita Henriquez

​Con tan solo 27 años, es la competidora más joven del certamen. Ganadora de la tercera versión del reality de canto "American Idol". Recientemente, lanzó su primer disco de temas inéditos, bajo el sello Sony Music.



[PERÚ] "Una misma sangre" - Nicole Pillman

Tras su participación en el concurso "Latin American Idol", la cantante peruana destacó en géneros como el pop, la balada y, recientemente, la música criolla. Actualmente cuenta con cuatro discos de estudio y diversos singles. Su último disco-documental, "Herencia", está nominado en los Premios Platino 2019.



COMPETENCIA INTERNACIONAL

[CHILE] "Por algo fue" - Neven Ilic

El cantante y productor chileno ha compuesto los éxitos "I Wanna Give My Heart" de Denise Rosenthal y "Walk Away" de Kel Calderón. En el 2013, estrenó su primer disco "Export", con el que se posicionó en el puesto #3 en el chart local.



[COLOMBIA] "Tu culpa" - Martina La Peligrosa

Su música combina sonidos como el pop, rock y electrónicos con ritmos del caribe colombiano. Su primer álbum completo "Alma Mía" (2017) la hizo merecedora de una nominación en los Latin Grammys como "Best New Artist".



[CUBA] "Un pasito por América" - Boni & Kelly (BNK)

​Este dúo de hermanos fue formado en una de las más importantes escuelas de arte de Cuba. Cada uno es reconocido por haber sido vocalistas de las orquestas "La Charanga Habanera" (Boni) y "El Clan" (Kelly). Su último single "No me voy contigo" lidera las emisores en Miami.



[ECUADOR] "El Innombrable" - Dayanara

Primero fueron las pasarelas y hoy son los escenarios. Dayanara fue Miss Teen Universo 2015 y excandidata del certamen Miss Ecuador 2017 antes de convertirse en cantante con su primer sencillo "Pobre y triste". Este es su debut en el festival.



[PANAMÁ] "Pégate sexy - La chama" - Mr. Saik

Fernando Arturo Cabrera Guzmán le dará el toque urbano a Viña del Mar 2019. Es autor del tema "Dime si te vas con él" junto a Dj Flex (Nigga), con el cual ocupó el primer puesto en el chart Billboard Hot Latin Tracks en el 2008.



[PERÚ] "Ya no más" - Susan Ochoa

Ex participante de reality's de talento como "La Voz Perú" y "Los cuatro finalistas", la cantante peruana es recordada por éxitos como "Fuera de mi vida" y "Porque esta hembra no llora". Recientemente, estrenó su primer disco "La dueña soy yo", el cual ya cuenta con videoclip.