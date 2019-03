Viña del Mar 2019: Nicole Pillman envía mensaje tras presentación en el festival

La cantante peruana Nicole Pillman no pudo pasar a la gran final de Viña del Mar 2019 y acaba de pronunciarse en las redes sociales sobre su experiencia en Chile.

La cantante peruana indicó que llegó al país del sur con muchas ganas de demostrar todo su talento y gran actitud. "A Viña llegamos con nuestra canción, con nuestro esfuerzo y con nuestra buena vibra", señaló Nicole Pillman.

"Venimos trabajando de forma independiente desde hace años y nadie nos quita lo bailado. Siempre dándole prioridad a la familia, me siento agradecida con la vida, porque me da la alegría de alcanzar mis objetivos. Viña es un check más en mi lista y me voy feliz de esta ciudad", escribió la artista.

Nicole Pillman manifestó en Facebook que se encuentra agradecida por el apoyo mostrado por todos sus seguidores. "Gracias a todos por sumarse a esta experiencia maravillosa con sus votos y sus mensajes, valoro cada post y cada inbox. La música continúa y llegamos a Lima a seguir trabajando... como siempre desde hace 10 años, sin parar", sentenció.

Los países que llegaron a la final en la categoría folclore fueron: Chile con 6,6, Panamá con 6,4, y Argentina con un total de 6,3 puntos.