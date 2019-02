Nicole Pillman evalúa su debut en Viña del Mar 2019: "El puntaje no me quita el sueño"

La segunda fecha del Festival Viña del Mar 2019 inició el pasado lunes 25 de febrero con la continuación de las presentaciones en las competencias internacional y folclórica. En esta última, nuestra representante peruana, Nicole Pillman, debutó en la Quinta Vergara con su tema "Una misma sangre".

En un elegante vestido amarillo, la cantante demostró su habilidad vocal a ritmo de festejo, obteniendo una puntuación total de 5,4 puntos. En conversación con El Comercio, Nicole Pillman nos dio sus opiniones sobre su debut en el festival y los incidentes que sucedieron.

ACÚSTICA Y JUEGO DE CÁMARAS

Consultada sobre los aspectos más complejos de la puesta en escena, Nicole Pillman nos comentó acerca de la acústica en Viña del Mar, la cual, afirma, es "muy complicada". "No me imaginé que era tan difícil la acústica. Se escucha mucha reverberancia, hay mucho rebote. Es muy difícil cantar así", dijo.

Por otro lado, afirmó que la dirección de cámaras durante su presentación no jugó a su favor, debido a que no lograron captar los momentos que considera fueron claves para el público.

"Lamentablemente ayer (lunes) no nos hicieron buenas tomas de cerca. Hubieron muchas tomas abiertas, mostrando el escenario inmenso y no nos enfocaron cuando yo bailé con Edu Campos (de Perú Negro)", manifestó.

UN ESTILO PROPIO

A pesar de algunas críticas con respecto a su actuación, Nicole Pillman descartó sentirse preocupada. Por el contrario, consideró "una gran tara en la música criolla" el exigir que los nuevos artistas imiten a los experimentados.

"He cantado a mi estilo. No pretendo ser Eva Ayllón o Lucila Campos. Ni podría serlo, porque ellas tienen un estilo particular. La gente está esperando que cante como ellas y no dejan que nuevas generaciones vengan a traer su propio estilo, su propio sello", afirmó.

"Cuando decimos que la música criolla se debe cantar de una u otra manera, le cerramos el camino a la gente que viene después. Por eso decimos que 'la música criolla está muriendo' o que 'no hay nuevos intérpretes' (...). Si no dejamos que las nuevas generaciones muestren lo suyo, (la música criolla) se va a terminar perdiendo", continuó.

MUY SATISFECHA

Finalmente, Nicole Pillman dijo sentirse satisfecha y contenta con su actuación en Viña del Mar 2019, dando mayor importancia a la difusión de su música, en lugar de a los puntajes obtenidos. "Nuestro único objetivo con Viña del Mar ha sido venir a difundir nuestra música (...) El puntaje no nos preocupa, no nos quita el sueño. Estamos felices de estar aquí", concluyó.

Nicole Pillman vuelve a presentar "Una misma sangre" este miércoles 27 de febrero. Las votaciones del público se dan durante la actuación en vivo a través de la app Claro Viña 2019.