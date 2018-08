Como toda leyenda, Michael Jackson sigue presente. Aunque ya han pasado nueve años desde su muerte, el cantante vuelve a 'aparecer' en las listas de reproducciones musicales con "Behind the Mask", un tema inédito que ya tiene un video oficial en YouTube.

Michael Jackson grabó la canción para el disco 'Thriller", de 1982, pero este fue descartado de la lista final de 'tracks' que se incluyó a éxitos como "Beat It", "Billie Jean", "Human Nature", "Baby Be Mine" y "Wanna Be Startin 'Somethin'".

Según se supo, "Behind the Mask" fue descartado debido a las batallas legales con los autores de la versión original, la banda japonesa Yellow Magic Orchestra, que no permitieron incluirla en el álbum.

El tema fue incluido en 2011 en "King of Pop", el álbum póstumo del estadounidense. El video musical oficial apareció en agosto en el canal de Michael Jackson en YouTube ya cuenta con más de 3 millones de vistas y casi 200 mil reacciones a favor del videoclip musical.

Michael Jackson - Behind the Mask. (Fuente: YouTube)