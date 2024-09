Los dispositivos iPhone con iOS 18 están causando demasiada emoción. Y es que, además de brindarte la inteligencia artificial solo para modelos específicos, también tiene una función que te permite grabar todas las llamadas que deseas. ¿Cómo se activa?

Es bastante simple, pero eso sí, debes asegurarte de que tu celular de Apple cuente con Apple Intelligence, de lo contrario, no podrás emplearlo, lamentablemente. Si bien todavía no ha llegado de manera oficial a todos los dispositivos de la manzana, aquí te enseñaremos el paso a paso de cómo obtener esta esperada función.

Lo mejor de todo es que para grabar una llamada no hay necesidad de tener que instalar aplicaciones de terceros. Asimismo, puedes transcribirla al pie de la letra y no demorarte mucho en pasarla a texto.

Cómo grabar tus llamadas con Apple Intelligence en tu iPhone

La reciente actualización del sistema operativo de los iPhone incorpora una función muy esperada por los usuarios: la grabación de llamadas. Esta herramienta permite la transcripción automática de las conversaciones grabadas, lo que facilita revisarlas posteriormente sin necesidad de tomar notas a mano. Para activarlas solo tienes que seguir estos pasos:

Lo primero será contar con iOS 18.1 en tu dispositivo iPhone .

. Luego realiza cualquier llamada desde tu iPhone. En ese momento deberás esperar que la otra persona conteste.

Ahora aparecerá un pequeño ícono similar a una grabadora . Púlsala y empezarás a grabar esa conversación.

Eso sí, la otra persona sabrá que su llamada está siendo grabada, por lo que debes indicarle antes que todo será registrado.

Los dispositivos que pueden tener esta función son los iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. Los demás modelos solo sabrán que se está grabando su llamada, mas no podrán emplearla debido a que no tendrán Apple Intelligence.

Dispositivos iPhone que no podrán grabar las llamadas con Apple Intelligence

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen.)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª gen.)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

Cómo obtener Apple Intelligence en tu iPhone

Primero deberás tener iOS 18.1, de momento está en Beta. En iOS 18 no se ha activado. Para ello anda a Ajustes, luego a General, Actualización de software, Versiones beta y luego presiona sobre “iOS 18 Public Beta”. Con ello descargarás la más reciente versión del software que trae la inteligencia artificial.

Ahora entra a Ajustes del sistema, luego a General, y anda a Idioma y región . En idiomas preferidos establece “English (US) - Inglés (EE. UU.)” como principal, mientras que en la región deberás colocar Estados Unidos.

luego a y anda a . En idiomas preferidos establece “English (US) - Inglés (EE. UU.)” como principal, mientras que en la región deberás colocar Estados Unidos. Es posible que tu iPhone se reinicie para efectuar el cambio. Ahora anda a System Settings, y verás el botón de Apple Intelligence & Siri. Nuevamente, cambia el idioma a “English (United States)”.

y verás el botón de Nuevamente, cambia el idioma a “English (United States)”. Finalmente, en caso todavía falta habilitarse, puedes usar el botón de “Join Apple Intelligence Waitlist” para emplearlo.

Aunque con iOS 18 se ha visto que no aparece ese tema. Así que, con ello, ya podrás emplear la inteligencia artificial sin problemas. Eso sí, solo en inglés.

