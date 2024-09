¿Alguna vez te has preguntado si es seguro conectar un puerto USB en el enchufe de carga de tu smartphone? Si es así, debes tener en cuenta ciertas precauciones para evitar posibles problemas en tu hogar. ¿Podría explotar? ¿O se calentará gradualmente? Vayamos por pasos.

Algunos dispositivos aún incluyen el cargador en la caja, lo cual es beneficioso para los usuarios, ya que no necesitan adquirir un enchufe adicional para cargar su móvil al 100%. Sin embargo, estos cargadores todavía suelen tener un tamaño considerablemente grande.

Hoy en día, los enchufes de los dispositivos de gama alta generalmente utilizan USB Tipo-C. Esto ayuda a evitar problemas en caos tengamos niños en la casa. En cambio, los modelos de gama media y de entrada todavía emplean el USB Tipo-A, que es el conector más grande. ¿Qué pasa si conectas un pendrive?

Esto ocurre si colocas un puerto USB en el enchufe de tu cargador del celular

A lo largo de los años, muchos han sentido curiosidad por conectar un pendrive al enchufe del cargador de su smartphone. Sin embargo, si lo intentas, no sucederá nada grave; no se generará un incendio ni problemas similares.

Aunque el USB pueda encender una luz, no hay motivo para alarmarse. El pendrive no funcionará de la misma manera que en una computadora, ni hará ningún tipo de ruido. Además, no podrá leer ni acceder a la información almacenada en el dispositivo.

Esto se debe a que el cargador está diseñado exclusivamente para suministrar energía, no para transferir datos. A pesar de esto, es recomendable tener precaución, especialmente si el pendrive tiene una estructura metálica, ya que podría sobrecargar el dispositivo con la corriente.

Para evitar cualquier riesgo, si decides experimentar, utiliza un pendrive de plástico. Esto reducirá el riesgo de problemas al desconectar el dispositivo y evitará que te pases corriente.

Recuerda que el enchufe solo está pensando para brindar energía. (Foto: Difusión)

Cómo desconectar el USB del enchufe de tu celular

Lo mejor siempre será coger el enchufe completo y no el USB, ello debido a que alguno de sus componentes puede generar una carga eléctrica.

Asimismo, no hagas esta acción con las manos mojadas o húmedas.

Usa siempre zapatos de goma que te protegerán de alguna descarga eléctrica.

Así que ya lo sabes. Si bien no pasa absolutamente nada cuando conectas el USB o pendrive al cargador de tu celular, tienes que tener cuidado al momento de desconectarlo.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.