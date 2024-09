Muchos usuarios ya cuentan con iOS 18 en sus dispositivos móviles. Esta nueva actualización ofrece acceso al mundo de la inteligencia artificial, conocida como Apple Intelligence. Sin embargo, puede generar ciertos errores en tu dispositivo, como la pantalla negra al abrir la cámara.

¿Por qué ocurre esto? Generalmente, se debe a que algunas funciones se han restablecido o no se han adaptado correctamente a tu equipo con iOS 18. Para evitar que esto suceda, solo necesitas seguir una serie de pasos que te ayudarán a solucionarlo.

Recuerda que si has descargado alguna aplicación de terceros que muestra publicidad o causa problemas de lentitud en tu iPhone, lo mejor es eliminarla.

Cómo solucionar la pantalla negra de la cámara de tu iPhone con iOS 18

Ajustes de la Cámara : Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone. Dirígete a Cámara y selecciona Grabar video . En el modo de grabación, elige la opción que prefieras.

: Abre la aplicación en tu iPhone. Dirígete a y selecciona . En el modo de grabación, elige la opción que prefieras. Desactivar HDR : Regresa a Ajustes , luego a Cámara y desactiva el HDR. Ve a Formatos y, en la parte inferior donde dice Apple ProRes , cambia de “HDR” a “SDR” o “Log”.

: Regresa a , luego a y desactiva el HDR. Ve a y, en la parte inferior donde dice , cambia de “HDR” a “SDR” o “Log”. Configurar Tiempo de Pantalla : Si el problema persiste, ve a Configuración , selecciona Tiempo de pantalla , presiona en Contenido y privacidad , activa Contenido y privacidad , y asegúrate de activar la Cámara en Apps y funciones permitidas .

: Si el problema persiste, ve a , selecciona , presiona en , activa , y asegúrate de activar la en . Reiniciar el iPhone: Si nada de esto funciona, presiona el botón de subir el volumen, luego el de bajar el volumen y finalmente el botón de encendido y apagado. Mantén presionado hasta que aparezca el ícono de la manzana.

Para ello deberás mover ciertas configuraciones en tu iPhone. (Foto: Mag)

Cómo restablecer la cámara de tu iPhone a fábrica

Para poder solucionar de manera rápida la cámara en negro de tu iPhone, también existe una opción para restablecer de fábrica toda la configuración que has hecho. De seguro has apretado un botón que no te acuerdas y por eso falla o se pone en negro.

Para restablecer la cámara de tu iPhone a modo de fábrica deberás ingresar a Configuración > General > Transferir o restablecer iPhone > Restablecer > Restablecer toda la configuración. Con ello ya la app regresará como era antes.

Eso sí, también se eliminarán ciertos datos como tus tarjetas de crédito, llaves, entre otros. No se borrarán tus fotos, videos, información ID.

También puedes restablecer todo de fábrica. (Foto: Mag)

Aquí más notas sobre curiosidades de iPhone. Te recomiendo estas: