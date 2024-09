Cada vez que Apple lanza un nuevo sistema operativo, como iOS 18, muchas personas temen instalarlo en sus iPhones. Esto se debe a la posibilidad de que el dispositivo se caliente demasiado o funcione más lento de lo habitual.

Según Apple, es normal que este proceso lleve unos días mientras tu iPhone se adapta y puedes utilizarlo sin problemas. La compañía también recomienda esperar a la siguiente versión del software, en este caso iOS 18.1.

Sin embargo, si decides instalar iOS 18 de inmediato para obtener los cambios estéticos, no te preocupes. Hoy te ofreceremos todos los pasos necesarios para que tu smartphone mantenga la fluidez que siempre lo ha caracterizado, sin volverse lento.

Cómo instalar iOS 18 en tu iPhone sin ningún tipo de problemas

Para instalar iOS 18 de manera rápida, dirígete a los Ajustes o Configuración de tu dispositivo. Luego, ingresa a la pestaña de General y selecciona “Actualización de software”.

En ese momento, verás iOS 17.7. Como deseas instalar iOS 18, desplázate hacia abajo en esa pantalla y elige la versión más reciente del software. Así, asegurarás no solo tener los parches de seguridad, sino también los cambios estéticos.

Recuerda que necesitas al menos 6 GB de espacio de almacenamiento libre para poder actualizar tu smartphone; de lo contrario, el proceso de descarga fallará. Una vez que finalice la instalación, recibirás nuevamente la bienvenida y podrás comenzar a usar iOS 18.

Sin embargo, si notas que tu dispositivo se vuelve lento, ¿hay forma de desinstalar iOS 18 y regresar a iOS 17? Lamentablemente, no existe un método para volver al sistema operativo anterior a menos que formatees tu dispositivo de fábrica. Pero no te preocupes, porque hoy te brindaré todos los detalles para que no tengas problemas al usar tu iPhone.

Estos son los cambios estéticos que tendrás con iOS 18. (Foto: Apple)

Qué debes hacer en tu iPhone para que no vaya lento con iOS 18

No todos los modelos de iPhone experimentarán problemas de lentitud, aunque es posible que algunos de tus amigos tengan dudas sobre la instalación de iOS 18, según detalla la misma web de Apple. Esta última versión es la más potente hasta la fecha e integra inteligencia artificial.

Para minimizar el impacto en los dispositivos más antiguos, Apple ha decidido que solo los terminales con procesador A17 contarán con Apple Intelligence. Esto ayudará a mantener el rendimiento y la velocidad de tu celular.

Sin embargo, si experimentas lentitud, no te preocupes; hoy te ofreceremos una serie de soluciones para reparar tu iPhone de inmediato:

Trata de liberar espacio en tu dispositivo. Esto permitirá que algunas funciones de iOS 18 se utilicen sin inconvenientes.

Además, asegúrate de que todas las aplicaciones estén completamente cerradas en segundo plano. Así evitarás sobrecargar el funcionamiento de tu equipo.

Reiniciar tu iPhone también puede ser útil para restablecer todas las apps.

No elimines la memoria caché ni instales programas que prometen limpiar tu dispositivo, ya que suelen llenar tu smartphone de publicidad.

Estos son los iPhone que podrían ponerse lentos en caso descargues iOS 18

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2.ª generación o posterior)