La famosa pareja de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunció, a finales de octubre de 2021, que estaba esperando gemelos. A través de sus redes sociales, los novios compartieron la imagen del ultrasonido de los bebés y su felicidad con el mundo entero. Sin embargo, meses después, esa alegría se tornó en tristeza cuando uno de los niños perdió la vida.

A través de un comunicado, en abril de 2022, los novios confirmaron el fallecimiento de uno de los mellizos, a quien habían nombrado Ángel. La niña que sobrevivió se llama Bella Esmeralda.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”, decía el mensaje de la pareja.

El conmovedor mensaje de "CR7" y Georgina Rodríguez anunciando el fallecimiento de uno de sus mellizos (Foto: Cristiano Ronaldo / Instagram)

En medio del luto, CR7 afrontó varios retos como el Mundial Qatar 2022 y la incertidumbre en torno a su futuro futbolístico tras dejar el Manchester United por un desencuentro con el director técnico Erik ten Hag. Hoy, el delantero defiende los colores del club saudí Al Nassr, que pagó 200 millones de dólares para contratarlo.

Felizmente, su novia siempre ha estado a su lado, al igual que sus hijos. ¿Sabes cuántos son exactamente? Mag te cuenta quiénes son los hijos de la pareja y cómo se llaman.

Cuando Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que estaban esperando gemelos (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ?

Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos : el mayor, Cristiano Jr., de 14 años; los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler; la pequeña Alana Martina, su primera hija en común con Georgina Rodríguez; y Bella Esmeralda, que llegó al mundo en 2022. Si bien Georgina solo es madre biológica de las dos últimas, se siente la verdadera mamá de todos los niños.

De hecho, durante la cuarentena, Georgina Rodríguez afianzó su relación con cada uno de los pequeños, en especial con los que no tienen su misma sangre pero a quienes ama como si fueran suyos.

CRISTIANO RONALDO JUNTO A TODA SU FAMILIA

“Hogar dulce hogar. Gio y nuestra niña finalmente están juntos con nosotros. Queremos agradecer a todos por todas las palabras y gestos amables. Su apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que le tienen a nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de dar la bienvenida a este mundo”, escribió Cristiano Ronaldo cuando su última hija abandonó el hospital.

LA FOTO DE BELLA ESMERALDA, LA HIJA DE CRISTIANO Y GEORGINA

El 9 de mayo de 2022, la pareja presentó oficialmente en sus redes sociales a su última hija: “Bella Esmeralda, 18-04-2022″, y desde entonces han registrado cuánto ha crecido en tan poco tiempo.

Georgina Rodríguez compartió esta story para presentar a Bella Esmeralda (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

TODOS LOS HIJOS DE CR7

1. CRISTIANO RONALDO JR.

El primer descendiente de jugador nació el 17 de junio del 2010 y el propio ‘CR7′ lo anunció al mundo el 3 de julio mediante sus redes sociales. Fue tanta su emoción que esto lo hizo precisamente cuando la selección de fútbol de Portugal acababa de ser eliminada por España de la Copa Mundial Sudáfrica 2010.

Vive a tiempo completo con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y el resto de sus hermanos. Al estar entrando en la adolescencia, ya sale solo con sus amigos, tal como se pudo ver en la segunda temporada del reality show “Soy Georgina”.

Padre e hijo durante los festejos del Real Madrid tras ganar la Champions League. (Foto: Getty Images)

2. EVA Y MATEO

Esto ocurrió en junio del 2017 durante la etapa cuando la selección de Portugal fue eliminada por Chile, en la Copa Confederaciones. CR7 anunció su alejamiento de la concentración y se perdió el partido por el tercer lugar. Fue allí cuando viajó a conocer a Eva y Mateo, los gemelos que nacieron por inseminación artificial.

El origen de los bebés también fue un misterio; sin embargo, el portal CMjornal sostuvo que la madre de los niños había sido elegida en un catálogo y que por ello el ‘Bicho’ había pagado una gran cantidad de dinero para asegurar la reserva del caso.

3. ALANA MARTINA

La hija menor del ‘Comandante’ lleva por nombre Alana Martina quién nació el 12 de noviembre del 2017. En esta ocasión si se supo que la madre de la pequeña era su pareja, Georgina Rodríguez.





La familia de Ronaldo durante le nacimiento de Alana. (Foto: Cristiano Ronaldo / Instagram)

La pequeña adquirió muchos gustos de su madre, como la pasión por la moda, el maquillaje y los accesorios. En el reality “Soy Georgina”, se han visto ocasiones donde Alana se quiere poner los zapatos de su madre o jugar con sus carteras Hérmes. Además, se ha declarado fanática de la cantante española, Rosalía.

4. LOS MELLIZOS DE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ

A través de un comunicado en sus redes sociales, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron el fallecimiento de uno de los mellizos que esperaban, además de solicitar privacidad para afrontar el proceso y dedicarse íntegramente a su otra bebé.

El niño que falleció se llamaba Ángel, mientras que la niña se llama Bella Esmeralda, nombre que estuvo inspirado por dos de las princesas de Disney (las protagonistas de “La bella y la bestia” y “El jorobado de Notre Dame”).

Además, Georgina aseguró que cuando le preguntan cuántos hijos tiene, ella siempre dice seis, aunque solo son cinco los vivos.

¿CÓMO LE CONTARON A LOS NIÑOS SOBRE EL FALLECIMIENTO DE ÁNGEL?

Después de la pérdida de uno de sus mellizos, Georgina no tuvo las fuerzas para contarles inmediatamente al resto de niños lo que había sucedido. Según contó en la temporada 2 de “Soy Georgina”, les dijo que todavía se demoraría en nacer, algo que le creyeron debido a que conservaba su barriga de post-parto.

Posteriormente, fue CR7 quien les explicó al resto de sus hijos que Ángel estaba en el cielo, por lo que no lo verían, pero debían tenerlo presente siempre.

LOS HIJOS QUE PERDIÓ GEORGINA RODRÍGUEZ ANTES DE SU ÚLTIMO EMBARAZO CON CRISTIANO RONALDO

Si bien, la pérdida de uno de sus mellizos dejó totalmente devastados a Gio y CR7, ambos tuvieron que reponerse de ese golpe tan duro para dar la bienvenida a su otra hija: Bella Esmeralda. Aunque es imposible sentir el inmenso dolor que afrontaron estas celebridades, esta no era la primera vez que atravesaron una tragedia, ya que la modelo, antes de su último embarazo con la estrella de fútbol, sufrió varios abortos.

¿QUIÉN ES LA MADRE BIOLÓGICA DE CRISTIANO RONALDO JR.?

En 2010, durante el Mundial de Sudáfrica, Cristiano Ronaldo anunció que se convertiría en padre por primera vez. El capitán de la selección de Portugal utilizó sus redes sociales para dar la noticia al mundo y también para advertir que la madre biológica había decidido mantener en reserva su identidad y que los medios no intervinieran en su vida privada.

“Según lo acordado con la madre del bebé, que prefiere que su identidad se mantenga confidencial, mi hijo estará bajo mi tutela exclusiva. Ninguna información adicional será proporcionada sobre este tema y pido a todos respetar completamente mi derecho a la privacidad (y la del niño), al menos en asuntos tan personales como este”, escribió en Facebook en aquella oportunidad.

Cristiano Ronaldo junto a su primer hijo en un yate (Foto: Cristiano / Instagram)

¿CUÁNTO SE LE HABRÍA PAGADO A LA MADRE DE CRISTIANO RONALDO JR.?

El Sunday Mirror señaló que se trataba de una estudiante británica que había recibido 10 millones de libras por parte de CR7 para que le diera la custodia total del niño y no hiciera pública su identidad. No obstante, otros medios han especulado que la mujer, tras confirmar la paternidad del futbolista, habría recibido los 10 millones de dólares.

“Cuando Cristiano (Jr) crezca, siempre le voy a decir la verdad, porque lo merece, porque es mi hijo, pero no lo voy a decir porque la gente quiere que lo diga”, fue lo que señaló Ronaldo en su película biográfica.

FOTOS DE LA FAMILIA DE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ

DATOS PERSONALES DE GEORGINA RODRÍGUEZ

Nombre completo: Georgina Rodríguez Hernández

Georgina Rodríguez Hernández Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1994

27 de enero de 1994 Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Nacionalidad: Argentina y Española

Argentina y Española Edad: 30 años

30 años Signo zodiacal: Acuario

Acuario Lengua materna: Español

Español Estatura: 1.68 m (5′6′')

1.68 m (5′6′') Ojos: Marrones

Marrones Cabello : Negro

: Negro Pareja : Cristiano Ronaldo (desde 2016)

: Cristiano Ronaldo (desde 2016) Hijos : Alana Martina (2017), Bella Esmeralda (2022)

: Alana Martina (2017), Bella Esmeralda (2022) Educación : Centro de Estudios Financieros

: Centro de Estudios Financieros Ocupación : Modelo y empresaria

: Modelo y empresaria Años activa : desde 2016

: desde 2016 Instagram: @georginagio

Seguidores: 59.8 millones

Georgina Rodríguez Hernández nació el 27 de enero de 1994 (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

DATOS PERSONALES DE CRISTIANO RONALDO

Nombre completo: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Apodos: CR7, El Bicho, Míster Champions

CR7, El Bicho, Míster Champions Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1985

5 de febrero de 1985 Lugar de nacimiento: Funchal, Madeira, Portugal

Funchal, Madeira, Portugal Nacionalidad: portuguesa

portuguesa Edad: 39 años

39 años Altura : 1,87 m (6 ′ 2 ″)

: 1,87 m (6 ′ 2 ″) Peso : 83 kg (183 lb)

: 83 kg (183 lb) Signo zodiacal: Acuario

Acuario Parejas : Georgina Rodríguez (desde 2016) y Irina Shayk (2010-2015)

: Georgina Rodríguez (desde 2016) y Irina Shayk (2010-2015) Club de fútbol actual: Libre

Libre Instagram: @cristiano

Seguidores: 632 millones

El futbolista nació en Portugal (Foto: Cristiano Ronaldo / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON CR7 Y GEORGINA?

Georgina Rodríguez conoció al futbolista en una tienda Gucci, cuando trabajaba como vendedora. La anatomía del portugués cautivó a la española, quien no pudo evitar sentirse nerviosa y a la vez enamorada.

“Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa”.

¿GEORGINA ES PARTE DEL TESTAMENTO DE CRISTIANO RONALDO?

La misma publicación mencionó que, de acuerdo a una fuente cercana, Cristiano ya incluyó a Rodríguez en sus asuntos personales y legales, como su testamento. Así mismo, especificó que la influencer es parte de la administración de algunas de las acciones de CR7, las cuales solían ser únicamente manejadas por Dolores Aveiro.

¿QUIÉN ES LA MAMÁ DE CR7?

La madre de Cristiano Ronaldo nació el 31 de diciembre de 1954 en Caniçal, un puerto de pescadores ubicado en Portugal. La fémina de 69 años y abuela de nueves niños tuvo cuatro hijos: Kátia Aveiro, Cristiano Ronaldo, Hugo dos Santos Aveiro, Elma Aveiro, provenientes de su matrimonio con José Dinis Aveiro. En 2014, lanzó el libro “Madre coraje”, en el que relata su historia de fuerza y lucha.

El futbolista portugués, con la camiseta de la Juventus, junto a su madre (Foto: Getty Images)

CUANDO CRISTIANO RONALDO SE ENTERÓ QUE SU PAPÁ HABÍA MUERTO UN DÍA ANTES DE UN PARTIDO IMPORTANTE

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo, quien gracias no solo a su talento sino a su “esfuerzo, dedicación y trabajo duro”, ha logrado alcanzar la cima en el deporte rey; algo que no habría conseguido si es que no hubiese contado con el apoyo de sus padres: Maria Dolores dos Santos Viveiros, una cocinera, y José Dinis Aveiro, un jardinero municipal y utilero, que no dudaron, pese a las carencias económicas en las que vivían junto a sus otros tres hijos, brindarle las facilidades para que pudiera perseguir sus sueños. Y así fue. Lamentablemente, su padre dejó de existir justo cuando iba a jugar un partido importante. ¿Cómo se enteró del deceso? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué hizo?

¿CÓMO LOGRARON CONVIVIR CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ EN ARABIA SAUDITA?

No es un secreto que Cristiano Ronaldo eligió un país conservador para llevar a su novia Georgina Rodríguez y sus cinco hijos, donde la Sharia podría limitar el estilo y actitudes de la influencer. Además, la ley prohíbe la convivencia entre hombres y mujeres que no se han casado, por lo que la pareja tenía dos opciones. ¿Cuáles fueron?

Ronaldo y Georgina lograron tener un permiso especial (Foto: Gtres)

¿CÓMO FUE LA RECONCILIACIÓN ENTRE GEORGINA RODRÍGUEZ Y DOLORES AVEIRO?

De acuerdo con Look de Ok Diario, Georgina Rodríguez y la mamá de Cristiano Ronaldo se habrían reconciliado y todo se transmitió en una cena en la que se les vio juntas. Eso sí, también se comunicó cómo ha sido que se ha cocinado toda esta reunión, en la que finalmente habrían dejado atrás sus diferencias para estar juntas como familia nuevamente. ¿Qué pasó exactamente?

Georgina Rodríguez ya se llevaría bien con la mamá de Cristiano Ronaldo (Foto: Juventus)

LOS TATUAJES QUE SE HIZO GEORGINA RODRÍGUEZ EN HONOR A ÁNGEL, SUS HIJOS Y CRISTIANO RONALDO

El primer tatuaje fue el objetivo principal de la sesión con el tatuador, pues Georgina buscaba plasmar algo que represente a su hijo fallecido y que pueda llevarlo con ella siempre. Por ello, se puso un diseño de un ángel estilo querubín en el antebrazo y, con la habilidad de fine line del artista, quedó como una pintura a blanco y negro.

LAS CLAVES DE LA EDUCACIÓN QUE GEORGINA RODRÍGUEZ Y CRISTIANO LE DAN A SUS HIJOS

Son de las familias más mediáticas del planeta pero eso no hace que la convivencia y educación en la intimidad sea muy diferente al de las “familias comunes”. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, fuera de las cámaras y redes sociales, tienen una prioridad: su familia y la educación de sus menores hijos.

LA VIDA DE LUJOS DE BELLA ESMERALDA, LA ÚLTIMA HIJA DE GEORGINA Y CRISTIANO

La menor de los hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es Bella Esmeralda, quien nació el 18 de abril del 2022. Su llegada al mundo estuvo marcada por la tragedia, ya que su hermano mellizo falleció, lo que significó un momento muy duro para la famosa pareja. La pequeña tiene una vida llena de lujos, desde su vestimenta, alimentación hasta sus pasatiempos.

Georgina Rodríguez con su hija Bella Esmeralda en "Soy Georgina" temporada 2 (Foto: Netflix)

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DE CRISTIANO RONALDO?

La fortuna de Cristiano Ronaldo superó los 1.000 millones de dólares en ganancias en 2020, de acuerdo con la revista Forbes. De esa manera se convirtió en el tercer deportista en lograr esta hazaña, después de Tiger Woods, en 2009; y el exboxeador Floyd Mayweather. En sus 18 años como futbolista, Cristiano ha ganado 650 millones de dólares.

¿POR QUÉ LOS HIJOS DE CR7 TIENEN PROHIBIDO VER MUCHA TELEVISIÓN?

En una reveladora charla, Rodríguez aseguró que ella y Cristiano Ronaldo están intentando conseguir que sus niños lleven una vida lo más normal posible, incluso, no les dejan pasar mucho tiempo frente a la pantalla de la TV. “Raramente encendemos la televisión, los únicos programas que vemos son dibujos animados con los niños”, explicó, ¿la razón? Tienen una respuesta precisa.

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE CRISTIANO RONALDO?

Y es que, como se recuerda, en el mundo del fútbol y la música, es común que muchos destacados personajes elijan cambiar su nombre y el caso de celebridad de Portugal no es la excepción, pues históricos futbolistas como Figo o Deco no fueron registrados de esa manera.

Debido a esto, muchos seguidores del “Bicho” se han preguntado si Cristiano Ronaldo es su verdadero nombre o fue cambiado por el volante, quien inició su carrera en el Sporting de Lisboa.

¿DE QUÉ MURIÓ EL PADRE DE CRISTIANO RONALDO?

José Dinis Aveiro murió el 7 de septiembre de 2005, a los 52 años, en Londres, a causa de una insuficiencia hepática provocada por el alcoholismo.

En ese momento, Cristiano Ronaldo tenía 20 años y estaba concentrado con el seleccionado de Portugal para disputar un encuentro ante Rusia clasificatorio para el Mundial 2006.

Cristiano Ronaldo junto a sus padres en Madeira (Foto: Instagram)

¿DÓNDE QUEDA LA LUJOSA MANSIÓN DE CRISTIANO RONALDO?

La nueva propiedad de Cristiano Ronaldo se encuentra muy cerca de las metrópolis de Estoril y Sintra, un exclusivo lugar que le permite tener un terreno amplio con todas las comodidades posibles para alguien con su poder adquisitivo.

Aquella mansión se divide en tres pisos con varias habitaciones, baños, salas de juegos y demás, pero también es importante resaltar lo que hay en el exterior, que sigue siendo de su propiedad. Para mantener esta casa, él debe invertir una millonaria suma para sus trabajadores.

LA FECHA DEL RETIRO DEL FÚTBOL DE CRISTIANO RONALDO, SEGÚN GEORGINA RODRÍGUEZ

¡Alerta en el fútbol mundial! El jugador portugués Cristiano Ronaldo sigue maravillando al mundo del deporte a sus 39 años en Arabia. Pese a estar alejado de la élite europea, el nacido en Madeira sigue haciendo historia con la camiseta amarilla del Al Nassr saudí. Sin embargo, según lo dicho por su pareja Georgina Rodríguez, el ocaso de la carrera del cinco veces ganador del Balón de Oro estaría mucho más cerca de lo que creemos. ¿Para cuándo dijo que será su retiro?

¿QUÉ DICE EL SUPUESTO ACUERDO PRENUPCIAL DE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ?

Se conoció cuál sería el acuerdo prenupcial que firmaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, el cual se haría efectivo una vez la pareja decida disolver su unión. Según ‘TV GUIA’, Ronaldo y Rodríguez habrían acordado que por el primer embarazo de ella no le faltaría nada en caso se diera una ruptura. Esto quiere decir que Georgina tendría una pensión vitalicia mensual de 100.000 euros al mes, una cifra que se ha incrementado con el nacimiento de Bella Esmeralda.

¿CÓMO NACIÓ EL APODO DE EL BICHO DE CRISTIANO RONALDO?

Cristiano Ronaldo, en la actualidad, es conocido mundialmente como El Bicho. No solo en las tribunas sino sobre todo en las redes sociales es que ese apelativo se hace presente cada vez que juega el futbolista portugués. El responsable de esta peculiar denominación es Manolo Lama, ¿por qué le puso ese sobrenombre?

¿CÓMO ERA CRISTIANO RONALDO EN EL COLEGIO?

Según cuentan sus profesores, Cristiano Ronaldo fue un niño que cumplía en los estudios, con notas aceptables, a pesar de que muchas veces abandonaba los deberes por ir a darle patadas a un balón.

Cuando vivía en Funchal, se escabullía de hacer los deberes de la escuela marchándose a jugar al fútbol con sus primos, con su hermano Hugo y sus amigos, 10 años mayores que él.

CURIOSIDADES DE CRISTIANO RONALDO QUE SEGURO NO CONOCÍAS

Ronaldo es reconocido por su generosidad y solidaridad, habiendo contribuido con importantes donaciones a organizaciones benéficas y participado activamente en múltiples campañas destinadas a ayudar a personas necesitadas.

CR7 es un aficionado de los autos de lujo. En su garaje podemos encontrar marcas como Audi, BMW, Ferrari, además de modelos exclusivos como el Bugatti Veyron, el Lamborghini Aventador y el Rolls-Royce Phantom.

En el año 2015, alcanzó el récord como el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Liga de Campeones de la UEFA. Asimismo, en 2018, se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar al menos 10 goles en diez temporadas seguidas de la Liga de Campeones.

Su padre eligió le puso ese nombre en honor a Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos, por quien sentía una gran admiración

CR7 tiene como artista favorito a Luis Fonsi

Para recuperar energías después de partidos y entrenamientos, descansa durante 12 horas diarias.

El Aeropuerto Internacional de Madeira, igualmente llamado Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo, se encuentra en la isla portuguesa de Madeira y opera vuelos internacionales.

El famoso músico canadiense Drake lanzó en 2018 un álbum de música llamado Scorpion. Dentro de ese álbum, una canción titulada Blue Tint hace referencia al jugador nacido en Portugal.

Fundó en 2015 la Fundación Cristiano Ronaldo, destinada a ayudar a niños desfavorecidos, y desde ese momento ha colaborado en múltiples proyectos de beneficencia

El futbolista se caracteriza por su participación en diversas causas solidarias (Foto: Fundación Cristiano Ronaldo / Facebook)

Cristiano Ronaldo es también un tema de investigación en la Universidad de British Columbia Okanagan, en Canadá. ¿La razón? Fue seleccionado por los estudiantes de sociología como parte de su plan académico.

Desde los 5 años, empezó su trayectoria como futbolista en Portugal, integrándose al equipo Andorinha

A los 20 años, una mujer lo acusó de abuso sexual, pero la causa fue archivada por falta de pruebas

Posee una fábrica de pinturas en Portugal, la cual es gestionada por su hermano

Tras el fútbol, Cristiano selecciona el tenis de mesa como su deporte favorito; no solo lo juega bien, sino que también sigue los torneos profesionales

Posee 34 títulos a nivel de clubes

COMERCIALES ICÓNICOS DE CRISTIANO RONALDO:

“The Switch”

“Winner Stays”

¿QUIÉNES SON LOS 10 MEJORES JUGADORES DE FÚTBOL DEL MUNDO?

La lista de los mejores jugadores de fútbol del mundo puede variar según las opiniones y criterios, pero aquí te presento una selección que incluye a los que suelen ser considerados como los 10 mejores jugadores en la actualidad, basada en su rendimiento, logros, y habilidades:

Cristiano Ronaldo (Portugal) Lionel Messi (Argentina) Kylian Mbappé (Francia) Kevin De Bruyne (Bélgica) Robert Lewandowski (Polonia) Neymar Jr. (Brasil) Mohamed Salah (Egipto) Karim Benzema (Francia) Erling Haaland (Noruega)

Luka Modrić (Croacia)

CUANDO GEORGINA RODRÍGUEZ Y CRISTIANO RONALDO REGRESARON AL LUGAR DONDE SE CONOCIERON

Desde hace mucho tiempo, se reveló que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron de una manera impensada, como si fuera de un cuento de hadas, princesas o algo similar. Y es que la española trabajaba como dependienta de una tienda Gucci, a la que el entonces delantero del Real Madrid llegó con su hijo y un grupo de amigos. En dicho establecimiento, los dos se vieron personalmente por primera vez, provocando una química tremenda que, con el paso de las semanas, se convirtió en un profundo amor, del cual no hubo vuelta atrás. Entonces, no es de extrañarse que ese lugar sea más que especial para ellos y que lo consideren como el inicio de su historia de la mano, motivo por el cual regresaron.